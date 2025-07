Испания подпечата билета си за финала на Евро 2025

Испанският национален отбор по футбол за жени продупчи билета си за финала на европейското първенство в Швейцария. Действащите световни шампионки надвиха Германия с 1:0 след продължения във втория полуфинал, който се изигра на стадион „Лецигрунд“ в град Цюрих.

Aitana wins the semi-final for Spain in extra time!#WEURO2025 pic.twitter.com/a23LCjWRfC