Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Действащите европейски шампиони скриха топката на Турция в групата на България от пресявките за следващия Мондиал.

Снимка: БГНЕС
Националният отбор на Испания даде заявка за доминация в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексоко. Действащите европейски шампиони изнесоха лекция на Турция с 6:0 в мач от втория кръг в група Е, където се намира и тимът на България.

На стадион „Коня Бююкшехир Белидие“ в Коня Микел Мерино се отчете с хеттрик за испанците, Педри добави още две попадения, а Феран Торес също допринесе с гол за разгрома. Така футболистите на Луис де ла Фуенте записаха втора поредна победа в пресявките, а играчите на Винченцо Монтела допуснаха първа загуба, която е и сред най-тежките в историята турците. Що се отнася до „Ла Фурия Роха“, тимът регистрира един от изразителните си успехи.

„Фуриите“ оглавиха класирането в групата с пълен актив от 6 точки, а южните ни съседи делят втора-трета позиция с Грузия, като и двата тима имат по 3. На 11 октомври испанският тим ще приеме Грузия. От своя страна турският отбор ще бъде домакин на селекцията, водена от Илиан Илиев.

Мачът стартира с размяна на удари като Унай Симон спаси такъв на Хакан Чалханоглу за домакините. Гостите отвърнаха с по един шут на Нико Уилямс и Педри, като и при двата опита Угурджан Чакър се намеси.

Натискът на испанците оказа влияние в 6-та минута. Тогава Педри намери пролука в турското наказателно поле и откри с чудесен удар.

„Фуриите“ продължиха да търсят втори гол, а Ламин Ямал и Льо Норман се отчетоха с пропуски. В 22-та минута второто попадение бе факт. Красиво разиграване, завършило с комбинация между Микел Оярсабал и Мерино, позволи на втория да отбележи.

Турците отговориха с греда, но гол така и не последва. Освен това актуалните европейски първенци направиха резултата класически в добавеното време. Педри асистира на Мерино, който намери празно пространство за стрелба и отбеляза за 3:0.

Стартът на второто полувреме се превърна в кошмарно за южните ни съседи. В 53-та минута Мерино и Ямал бяха в основата на контраатака, при която Феран Торес не сбърка.

5 минути по-късно „Ла Фурия Роха“ продължи с унижението срещу своя съперник, а Ямал отново попадна под светлините на прожекторите, асистирайки на Мерино за третия му гол в мача.

В 60-та минута головото шоу приключи. Оярсабал проби и изведе Педри очи в очи с Чакър, за да вкара гол №6 в неговата врата.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Турция по футбол #Национален отбор на Испания по футбол

