Истерия по талисмани в Милано/Кортина

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Тина и Мило са най-търсеното нещо в Милано, където се провеждат и част от състезанията на Зимните олимпийски игри.

истерия талисмани милано кортина
Най-търсеното нещо в Милано през последните дни са олимпийските талисмани Тина и Мило. Наша проверка показа, че хермелините липсват от рафтовете официалните магазини. Няма ги и в онлайн продажба, а търсенето им вече започва да става истерично.

Тина и Мило, брат и сестра хермелини, бяха избрани за официалните символи на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо преди две години, когато спечелиха общественото гласуване в надпревара с повече от 1600 проекта. Създадени са от деца в училище в малкото градче Таверна. Двамата символизират съвременния жизнен и динамичен италиански дух.

Тина е по-голямата сестра, родена в планините, но живее в града. Тя е творческа натура с любов към изкуството и музиката. Нейното мото е „Мечтай и смело“. Мило е палав и игрив, с тъмнокафява козина и без една лапа. Научил се е да ходи, използвайки опашката си, за него препятствията са трамплини.

Към отбора на двете животинчета има и шест малки кокичета, които им помагат да разпространяват радост и ентусиазъм.

Също така има и шапка на белите мъници, която е много популярна сред феновете на игрите.

Пред хермелините стои нелеката задача да наследят предишните обичани талисмани на Олимпийските игри. За пръв път маскот се появява именно на Зимните олимпийски игри през 1968 г. в Гренобъл. Шус е човече с червена глава и сини крака, каращо ски. От тогава насам всеки домакин използва талисманите, за да разкаже своята история и култура.

Вижте репортажа на Амира Йорданова във видеото!

#Милано/Кортина 2026

