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Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция

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Спорт
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Поражение за българската тенисистка в Екс ле Бен.

годишната ива иванова отпадна четвъртфиналите тенис турнира жени хърватия
Снимка: БТА
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Българката Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Екс ле Бен (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Иванова отстъпи пред поставената под №2 в схемата Лиса Заар (Швеция) с 2:6, 3:6 за 77 минути на корта.

Българката не удържа три пъти подаването си в първия сет, а във втората част поведе с 3:2, но загуби следващите четири поредни гейма, а с това и срещата.

Вчера Иванова победи Инес Леон (Испания) с 6:3, 6:3 на старта на надпреварата.

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#Ива Иванова

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