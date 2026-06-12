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Ива Иванова приключи участието си в Ница след четвъртфинал на сингъл и полуфинал на двойки

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Спорт
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Българската тенисистка не успя да преодолее румънката Мария Сара Попа, а по-късно отстъпи драматично и в надпреварата на двойки

ива иванова убедителна победа четвъртфиналите тунис
Снимка: БТА
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Ива Иванова приключи участието си на турнира по тенис на клей в Ница с награден фонд от 30 хиляди долара, след като отпадна на четвъртфиналите на сингъл и на полуфиналите на двойки.

19-годишната българка не намери отговор на играта на румънката Мария Сара Попа и отстъпи с 0:6, 1:6 за 65 минути в двубой от четвъртфиналната фаза.

По-късно Иванова се включи и в надпреварата на двойки, където заедно с полякинята Ника Хуркач достигна до полуфиналите. Поставените под номер 3 в схемата претърпяха поражение от вторите поставени Юлия Щусек от Германия и Алина Гранвер от Швейцария с 6:4, 2:6, 6:10.

Българо-полският тандем започна отлично шампионския тайбрек и поведе с 6:4, но съперничките им спечелиха следващите шест точки и обърнаха развоя на мача, за да си осигурят място на финала.

Въпреки отпадането, Иванова записа поредно силно представяне на международната сцена, достигайки до заключителните фази и в двете схеми на турнира във Франция.

#тенис турнир в Ница 2026 #Ива Иванова тенис

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