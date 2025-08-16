БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ива Иванова загуби на полуфиналите на сингъл и финала на двойки на турнир в Тунис

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Поражение на сингъл и на двойки за тинейджърката.

ива иванова спечели трето тенис турнир itf турция
Снимка: БФ Тенис
Ива Иванова стана вицешампионка на двойки и се класира на трето място на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Йелин Вандроме (Белгия) отстъпиха във финала на двойки с 5:7, 2:6 от чехкините Алена Ковачкова и Яна Ковачкова.

Българката и белгийката водеха с 5:3 в първия сет, но загубиха четири поредни гейма след това. Във втората част те отстъпваха с 1:5, когато срещата беше прекратена заради дъжд. След подновяването всяка двойка спечели подаването си и чехкините затвориха мача.

За българката това беше втори финал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF след юни миналата година, когато тя достигна до дебютната си титла в Букурещ в тандем с Миа Слама (САЩ).

18-годишната Иванова загуби на полуфиналите на сингъл от Алена Ковачкова (Чехия) с 0:6, 4:6 за 73 минути.

Българката загуби първите седем гейма. Във втория сет тя изостана с 2:4, успя да изравни, но загуби подаването си в деветия гейм, а с това и срещата.

Иванова достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на юни.

