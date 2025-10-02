Иван Цветанов ще бъде на тъчлинията и срещу Ботев Враца

Временният старши треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов ще води "канарчетата" и в предстоящия мач с Ботев (Враца), съобщиха от ръководството на пловдивския футболен клуб и допълниха, че към момента няма назначен нов наставник на представителния тим на "жълто-черните".

"Привърженици на най-стария футболен клуб в България, Към момента ПФК Ботев Пловдив няма назначен нов старши треньор на представителния мъжки отбор. В предстоящия мач с Ботев Враца нашият отбор ще бъде воден от Иван Цветанов. При назначаване на нов старши треньор промяната ще бъде обявена официално от нашия клуб", гласи официалното съобщение от Ботев (Пловдив).

Както е известно, Цветанов застана начело на "канарчетата" след раздялата с досегашния наставник Николай Киров.

Двубоят между Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) от 11-ия кръг на Първа лига е на 5 октомври от 17:30 часа.