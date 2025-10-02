БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходете за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Цветанов ще бъде на тъчлинията и срещу Ботев Враца

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Все още няма назначен нов наставник на представителния тим на Ботев Пловдив.

Иван Цветанов
Снимка: Официален сайт на ПФК Ботев (Пловдив)
Временният старши треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов ще води "канарчетата" и в предстоящия мач с Ботев (Враца), съобщиха от ръководството на пловдивския футболен клуб и допълниха, че към момента няма назначен нов наставник на представителния тим на "жълто-черните".

"Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Към момента ПФК Ботев Пловдив няма назначен нов старши треньор на представителния мъжки отбор.

В предстоящия мач с Ботев Враца нашият отбор ще бъде воден от Иван Цветанов.

При назначаване на нов старши треньор промяната ще бъде обявена официално от нашия клуб", гласи официалното съобщение от Ботев (Пловдив).

Както е известно, Цветанов застана начело на "канарчетата" след раздялата с досегашния наставник Николай Киров.

Двубоят между Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) от 11-ия кръг на Първа лига е на 5 октомври от 17:30 часа.

#Първа лига 2025/2026 #Иван Цветанов #ПФК Ботев Пловдив

