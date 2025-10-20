Иван Стоянов: Летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов изрази задоволството си от успеха над Локомотив София с 1:0 в среща от 12-ия кръг на футболната Първа лига.

С успеха "червените" остават на три точки от лидера Левски.

"Наистина много силен мач за нас срещу много силен съперник. Играхме по-добре от противника, пресирахме и най-важното - вкарахме гол", каза Стоянов след срещата.

Според него всеки футболист на отбора е готов да докаже защо е част от състава.

"Да, летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо. Аз вече казах, че ще опитваме да излизаме срещу всеки съперник максимално мобилизирани и ако можем да побеждаваме във всеки мач. Във всеки един момент всеки е готов да влезе и да покаже защо е в клуба", заяви още наставникът на ЦСКА 1948.

За столичния отбор предстои домакинство на шампиона Лудогорец.

"Знаем в каква форма е Лудогорец. Ние трябва да се възстановим. Ще анализираме Лудогорец, ще опитаме да изглеждаме като днес и още по-добре, и ще опитаме да се възползваме", завърши Иван Стоянов.