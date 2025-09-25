БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Стоянов: Всеки един състезател взима отношение и вкарва във важни моменти

Всеки мечтае да стане шампион, но ще ни е трудно, заяви наставникът на ЦСКА 1948.

Иван Стоянов
Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов бе доволен след успеха на неговия тим с 2:1 при гостуването на Ботев в Пловдив в първа среща от десетия кръг на Първа лига. По този начин "червените" временно се изкачиха на върха в класирането с 22 точки в актива си.

"Ботев e силен отбор. Kойто мисли, че e слаб отбор, се заблуждава. Днес стана един прекрасен мач за публиката. И двата тима се мъчиха да се надиграват. За щастие ние победихме. Победихме с това, че вкарахме едно положение повече. Можеше да вкараме още голове през първото полувреме. Не бяхме толкова концентрирани, но важното е, че спечелихме трите точки", заяви Стоянов.

"Радостното е, че всеки един състезател взима отношение и вкарва във важни моменти голове. Всеки мечтае да стане шампион. Трудно е и ще ни е трудно до края, но всеки мач ще излизаме за победа и ще се стараем да играем добър футбол", каза още наставникът на ЦСКА 1948.

ЦСКА 1948 оглави Първа лига след победа като гост на Ботев Пловдив
ЦСКА 1948 оглави Първа лига след победа като гост на Ботев Пловдив
Столичани са първи в подреждането, макар да имат два мача повече от...
Чете се за: 01:37 мин.
