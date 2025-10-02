БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнир от сериите WТА 125 в Самсун

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Поражение за българската тениситка в Турция

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката отстъпи с 2:6, 2:6 от седмата в схемата и №161 в света Мария Тимофеева (Русия). Двубоят продължи 65 минути.

Шиникова допусна по два пробива в двата сета, а от своя страна не успя да пробие подаването на Тимофеева.

Изабелла Шиникова елиминира в първия кръг бившата №70 в света Хариет Дарт (Великобритания), а преди това постигна и две победи в квалификациите. Така българката заработи 15 точки за световната ранглиста.

Шиникова с трета поредна победа в Турция
Шиникова с трета поредна победа в Турция
Надпреварата е с награден фонд 115 хиляди долара.
Чете се за: 01:00 мин.
