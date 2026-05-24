Избори в Реал Мадрид след 20 години пауза

Реал Мадрид е на прага на първите си президентски избори от две десетилетия насам, след като изборната комисия на клуба официално одобри кандидатурата на испанския бизнесмен Енрике Рикелме. Така той ще бъде първият реален опонент на дългогодишния президент Флорентино Перес от 2006 година насам.

Очаква се в следващите дни да бъде обявена датата на вота, като според правилника това трябва да стане в рамките на 15 дни. До тогава двамата кандидати ще започнат активна предизборна кампания, насочена към над 90 000 членове на клуба с право на глас.

Настоящият президент Перес, който е начело на "белия балет“ без конкуренция от 2009 година, вече даде заявка за нов мандат, докато Рикелме влиза в надпреварата с амбиция за модернизация и нова визия за развитието на клуба. Провеждането на избори може да забави и ключови решения в клуба, включително назначаването на нов треньор, което се очакваше в близките седмици.