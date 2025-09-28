Изключителен: Алекс Николов е реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол

Александър Николов стана реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. България завърши със сребърните медали, а 21-годишният Николов бе с основен принос тимът ни да стигне до мача за титлата. Нашите момчета отстъпиха на Италия с 1:3.

Българският лидер записа 23 точки във финала (21 точки от атака, 1 от сервис и 1 от блокада).

Гледайте филма посветен на Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"

Николов завърши като номер 1 с изключителните 173 точки (154 точки от атака, 12 от сервис и 7 от блокада) и остана недостижим в класацията за най-резултатни състезатели. Второто място с по 106 заемат Фере Режер (Белгия) и Патрик Индра (Чехия). Лукас Васина е трети с 98.

От отбора на България в Топ 20 попадат Аспарух Аспарухов, който заема 15-а позиция с 67 точки. Мартин Атанасов е 18-и с 63.

При нападателите Алекс Николов е първи със 154 точки (ефективност 53,29%). След него в подреждането са белгиецът Фере Режер с 93 и чехът Патрик Индра с 82. Аспарухов е 16-и с 54. Мартин Атанасов заема 24-а позиция с 43.

Капитанът на България Алекс Грозданов запази първото място в класирането за най-добър блокировач с 18 точкови блокади. Роберто Русо приключва като втори с 16, измествайки словенеца Ян Кожамерник, който остана с 15. На четвърто място в класирането е Мартин Атанасов, който има 14 блокади.

При изпълнителите на сервис Симеон Николов и Алекс Николов делят четвъртата позиция с по 12 аса. Лидерската позиция е за Габи Гарсия от САЩ със 17.

Симеон Николов завърши като номер 1 с 236 успешни подавания (средно 33,71 на мач) при разпределителите след финала с Италия.