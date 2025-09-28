БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изключителен: Алекс Николов е реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Николов завърши със 173 точки на шампионата на планетата във Филипините. При нападателите също е първи със 154.

финал световното първенство волейбол българия италия галерия
Слушай новината

Александър Николов стана реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. България завърши със сребърните медали, а 21-годишният Николов бе с основен принос тимът ни да стигне до мача за титлата. Нашите момчета отстъпиха на Италия с 1:3.

Българският лидер записа 23 точки във финала (21 точки от атака, 1 от сервис и 1 от блокада).

Гледайте филма посветен на Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"

Николов завърши като номер 1 с изключителните 173 точки (154 точки от атака, 12 от сервис и 7 от блокада) и остана недостижим в класацията за най-резултатни състезатели. Второто място с по 106 заемат Фере Режер (Белгия) и Патрик Индра (Чехия). Лукас Васина е трети с 98.

От отбора на България в Топ 20 попадат Аспарух Аспарухов, който заема 15-а позиция с 67 точки. Мартин Атанасов е 18-и с 63.

При нападателите Алекс Николов е първи със 154 точки (ефективност 53,29%). След него в подреждането са белгиецът Фере Режер с 93 и чехът Патрик Индра с 82. Аспарухов е 16-и с 54. Мартин Атанасов заема 24-а позиция с 43.

Капитанът на България Алекс Грозданов запази първото място в класирането за най-добър блокировач с 18 точкови блокади. Роберто Русо приключва като втори с 16, измествайки словенеца Ян Кожамерник, който остана с 15. На четвърто място в класирането е Мартин Атанасов, който има 14 блокади.

При изпълнителите на сервис Симеон Николов и Алекс Николов делят четвъртата позиция с по 12 аса. Лидерската позиция е за Габи Гарсия от САЩ със 17.

Симеон Николов завърши като номер 1 с 236 успешни подавания (средно 33,71 на мач) при разпределителите след финала с Италия.

Свързани статии:

Александър Николов и Алекс Грозданов заслужиха място в идеалния отбор на Мондиала
Александър Николов и Алекс Грозданов заслужиха място в идеалния отбор на Мондиала
Нашите момчета оставиха зад себе си представители на шампиона...
Чете се за: 01:00 мин.
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:20 мин.
#Алекс Николов #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
6
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Национални отбори

Как волейболистите ни обединиха нацията
Как волейболистите ни обединиха нацията
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Моментът, който напомни за величието на спорта Моментът, който напомни за величието на спорта
Чете се за: 02:52 мин.
Васил Терзиев: Голям оптимист съм за бъдещето на българския волейбол Васил Терзиев: Голям оптимист съм за бъдещето на българския волейбол
Чете се за: 03:22 мин.
Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол за достойното представяне на световното първенство Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол за достойното представяне на световното първенство
Чете се за: 02:20 мин.
Организират тържествено посрещане на волейболните национали Организират тържествено посрещане на волейболните национали
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Чете се за: 00:15 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ