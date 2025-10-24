Изключителен Шай Гилджъс-Александър отбеляза 55 точки за успеха на Оклахома Сити над Индиана след две продължения

Шай Гилджъс-Александър отбеляза рекордните в кариерата си 55 точки, а Оклахома Сити победи Индиана Пейсърс със 141:135 в реванш между отборите финалисти в НБА през миналия сезон. Оклахома спечели втори пореден двубой с две продължения от началото на сезона.

Настоящият MVP на Лигата достигна 50 точки за пети път, изравнявайки се с Ръсел Уестбрук по най-много точки сред играчите на Тъндър. Аджай Мичъл добави 26, най-добрият му резултат в кариерата за тима на Оклахома Сити, който надигра Хюстън във вторник в първия си мач от кампанията.

Гилджъс-Александър реализира 15 от 31 стрелби от игра и 23 от 26 от линията за наказателни удари, добавяйки 8 борби и 8 асистенции. Аарън Уигинс завърши с 23 точки и 9 борби. Айзея Хартенщайн взе 14 борби.

Бенедикт Матюрин се отличи с 36 точки и 11 борби за Пейсърс, преди да се наложи да напусне заради натрупани нарушения през първото продължение. Паскал Сиакам добави 32 точки и 15 борби за отбора на Индиана, който е без двукратния участник в Мача на звездите Тайриз Халибъртън и резервния гард Ти Джей Макконъл, а освен това загуби и Андрю Нембард заради болки в лявото рамо през първото полувреме.

Стеф Къри отбеляза 42 точки, включително тройка, с която изравни резултата в края на редовното време, за да помогне на Голдън Стейт да преодолее рекордните 50 точки на Аарън Гордън и да победи Денвър със 137:131 след продължение.

Уориърс направиха серия от 12:2 в добавеното време, която започна с тройка на Ал Хорфорд и кош на Джими Бътлър, който направи резултата 133:127 41 секунди преди края.

Гордън счупи рекорда на Алекс Инглиш за откриващ мач от 47 точки, поставен през 1985 година срещу Голдън Стейт. Десетте тройки на Гордън изравниха рекорда на Тери Розиер, поставен през 2020-а, за най-много отбелязани точки в началото на сезона.

Краят на редовното време беше драматичен, като Гордън вкара тройка, която изравни 25,7 секунди преди края, само за да гледа как Къри изравни 4,3 секунди по-късно също с тройка. Никола Йокич пропусна стрелба точно преди сирената, изпращайки двубоя в продължение, където Уориърс поеха контрола.

Йокич завърши с 21 точки, 13 борби и 10 асистенции, присъединявайки се към Оскар Робъртсън като единствените играчи с четири "трипъл-дабъла" в откриващите мачове от сезона.