Изписаха 12-годишното дете, паднало от електрическа тротинетка край Несебър и изпаднало в кома

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Изписаха 12-годишното дете, паднало от електрическа тротинетка край Несебър и изпаднало в кома
Снимка: БТА
След кома и тежка операция УМБАЛ Бургас изписа 12-годишно дете, пострадало при падане от електрическа тротинетка. Животът му вече е извън опасност, а възстановяването ще продължи у дома. Семейството му благодари на всички екипи в болницата, както и на Йордан Йорданов – случаен минувач, оказал първа и решаваща долекарска помощ.

"Абсолютно всички – от спешно отделение, реанимация, неврохирургия – навсякъде срещнахме само компетентност и добро отношение“, разказва майката на момчето – Светлана Ивченко.

На раздяла тя прегърна д-р Стефан Шишков – началника на отделението по невхорирургия:

"Той ми вдъхна невероятно доверие. Когато прочетох имената на лекарите, които ще оперират, аз бях изключително спокойна, че сме в добри ръце“.

Семейството живее в несебърското село Кошарица. Инцидентът става изключително нелепо.

"Синът ни имаше тротинетка, но когато ги забраниха за деца, я скрихме. Баща му също има, но прибира ключовете на тайно място в килера. Вероятно е видял къде ги държи“, разказва майката.

Същата вечер имат гости, решават да излязат на разходка, но докато си говорят, започва да се стъмва и тя заедно с по-малките деца остава у дома.

"Влязох да къпя дъщеря ни. Имахме ритуал, когато я изкъпя, да почукам на вратата и мъжът ми да дойде да помогне. Чукам, чукам – никой не идва. Излязох да ги търся навън. На триста метра от вкъщи мигат сини светлини - от полицейската кола. Сърцето ми се сви!", спомня си тя.

Докато чака баща си и другия гост, детето взима скритите ключове, качва се на бащината тротинетка, но не успява да мине и 300 метра по велоалеята. Причините за падането все още са неясни, но семейството предполага, че гумата се удря в орех, или камък.

Мъж, който разхожда наблизо немската си овчарка, става първи свидетел на инцидента. Незабавно започва да реанимира детето, вика полиция и линейка.

“Казва се Йордан Йорданов. Издирих го чрез социалните мрежи. Разбрах, че е питал и в местния магазин как е детето и дали всичко е наред. Вечно ще му бъдем благодарни и искам тази благодарност да бъде публична и всички да знаят, колко добър човек е той – Йордан Йорданов“, добавя майката Светлана.

В УМБАЛ Бургас детето постъпва в кома, причинена от тежката черепно-мозъчна травма и последвалия кръвоизлив. Състоянието е опасно, налага спешна операция и е сформиран неврохирургичен екип. Няколко дни момчето прекарва в реанимация, а лекарите са предпазливи в прогнозите. Но всичко завършва благополучно.

"Родителите са отговорни, взели са необходимите мерки, но понякога децата, особено в тази възраст, са непредсказуеми, макар че малкият пациент е много послушен и възпитан. Белята е станала от един-единствен път“, коментират лекарите в УМБАЛ Бургас.

Забраната на електрическите превозни средства отдавна е кауза на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ Бургас и случаи като този са показателни защо това е необходимо, посочват от лечебното заведение.

#паднало с електрическа тротинетка #дете от болница #изписаха

Последвайте ни

