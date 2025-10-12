Израел в очакване на завръщането на заложниците

В Израел стотици хиляди участваха в демонстрация в очакване на завръщането на заложниците. На митинг в Тел Авив говори специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф.

Той каза, че "заложниците се връщат у дома" и поздрави президента Доналд Тръмп, че е направил възможно подписването на мирното споразумение за Газа. Когато Уиткоф спомена премиера Бенямин Нетаняху, множество започна да недоволства и да освирква.

Самият Нетаняху посети болница, в която се подготвят да посрещнат заложниците. В Газа, според местните власти, около 500 хиляди палестинци вече са се върнали в северната част на анклава. Египет потвърди, че утре ще се проведе среща на високо ниво, на която ще се обсъжда финално споразумение за край на войната.