Джокович оцеля в Париж след обрат и запази шансове за Финалите на АТР

Новак Джокович запази шансовете си за класиране на Финалите на АТР в Торино, след като във вторник осъществи обрат срещу Валентен Вашеро на турнира Мастърс 1000 в Париж. Сърбинът изоставаше със сет и пробив, но успя да сложи край на серията от пет поредни победи на представителя на Монако.

Рекордьорът със седем титли от надпреварата в Париж трябваше да положи сериозни усилия, за да преодолее съпротивата на Вашеро. Освен това 39-годишният Джокович имаше и физически проблем с рамото по време на двубоя, но в крайна сметка се наложи с 6:7 (5), 7:5, 6:1 срещу шампиона от Базел.

„Очаквах подобен мач, честно казано, с много малко възможности за пробив от моя страна. Той има невероятен сервис. Изпълнява го с огромна скорост както при първия, така и при втория си начален удар. В продължение на сет и половина ми беше трудно да разчитам подаването му и дори когато отгатвах посоката, топката идваше с голяма скорост. Трудно е да играеш срещу съперник като него – той не ти дава много възможности и поставя допълнително напрежение върху собствените ти сервис геймове. Третият сет беше наистина добър, но и много изтощителен физически, с доста продължителни разигравания... Все още съм тук, все още се държа и продължавам да давам всичко от себе си, опитвайки се да намеря най-доброто си ниво в най-важните моменти“, заяви Джокович в интервюто си на корта.

Сърбинът заема 11-ото място в класирането на живо за Финалите на АТР в Торино с актив от 2940 точки. Той се опитва да си осигури 17-о участие в заключителния турнир на сезона, който ще се проведе по-късно този месец, но за целта трябва да завърши сред първите девет в подреждането.

Рафаел Ходар, който също продължава участието си в Париж, заема деветата позиция с 3234 точки – 294 повече от актива на Джокович.

На практика Новак се нуждае поне от достигане до полуфиналите във френската столица, за да запази реални шансове за класиране. Във втория кръг той ще се изправи срещу австралиеца Ринки Хиджиката. Потенциален съперник на сърбина в третия кръг е Алекс де Минор, който в момента заема десетото място в надпреварата за Торино.

В оспорвания първи сет на централния корт Вашеро получи първите си сериозни възможности при 5:6, когато стигна до три сетбола на сервис на Джокович. 39-годишният сърбин обаче намери точните начални удари, за да се измъкне от трудната ситуация и да вкара частта в тайбрек.

В него Вашеро първоначално допусна колебания, прибързваше в разиграванията и направи няколко непредизвикани грешки, които позволиха на Джокович да поеме контрола. Сърбинът обаче върна интригата с пропуск от форхенд воле при мрежата, когато водеше с 5:4 точки. Представителят на Монако се възползва, стигна до сетбол при 6:5 след отлично пласирано бекхенд воле и затвори частта, след като Джокович изпрати ретур от бекхенд в аут.

Вашеро продължи да диктува събитията и в началото на втория сет, когато проби още в първия гейм с печеливш удар по правата от бекхенд. Джокович обаче не се предаде и върна пробива за 2:2, след като Вашеро остави топка, която падна върху задната линия.

При 1:2 във втората част сърбинът поиска медицинско прекъсване заради проблем с рамото. По-късно, при 3:4, и Вашеро се нуждаеше от медицинска помощ заради болки в глезена. В заключителната част на сета представителят на Монако изпитваше известни затруднения с придвижването си по корта, от което Джокович се възползва, за да изравни резултата.

Вашеро завърши срещата с 22 аса, но бившият номер 1 в света демонстрира впечатляваща игра в решителния трети сет. Джокович принуди съперника си постоянно да се придвижва от единия до другия край на корта, натрупа сериозно предимство и стигна до победата след два часа и 36 минути игра.

Така сърбинът изравни баланса си срещу Вашеро на 1:1 победи. Именно представителят на Монако го победи по пътя към титлата от турнира Мастърс 1000 в Шанхай през миналата година.

В други срещи от програмата в Париж португалецът Нуно Боржеш, който влезе в основната схема като щастлив губещ от квалификациите, победи френския талант Моиз Куаме с 6:3, 6:1. За Боржеш това беше първи успех на турнира в зала, а следващият му съперник ще бъде шампионът от 2018 година Карен Хачанов.

Томи Пол, който заема 13-ото място в класирането за Финалите на АТР с 2775 точки, се наложи над Холгер Руне със 7:5, 6:4.

Матео Беретини трябваше да премине през сериозно изпитание срещу Брандън Накашима, но успя да спечели с 6:4, 3:6, 7:6(8), след като спаси два мачбола. Американецът Лърнър Тиен също продължи напред след успех над Адолфо Даниел Вайехо с 6:3, 5:7, 7:5, а французинът Кентен Алис победи британеца Артър Фери със 7:6 (6), 7:5.