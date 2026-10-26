Джокович се завръща в Базел, Вавринка слага край на кариерата си, Зверев гони върха

Сезонът на закрито на твърди кортове продължава през тази седмица с два турнира от сериите АТР 500, в които ще участват редица от звездите на мъжкия тенис. Надпреварите са в Базел, където се провежда турнирът „Суис Индорс“, и във Виена, където е програмата на „Ерсте Банк Оупън“.

Новак Джокович ще играе в Базел за първи път от 2011 година, когато спечели титлата. Турнирът ще бъде емоционален и за местния любимец Стан Вавринка, който ще сложи край на кариерата си след впечатляващ път в тениса. Швейцарецът достигна до третото място в световната ранглиста и спечели 16 титли на ниво АТП, включително три от Големия шлем. В надпреварата ще участват още първият поставен Бен Шелтън и претендентите за място във Финалите на АТР в Торино Артюр Фис и Рафаел Ходар.

Александър Зверев е водач в схемата на турнира във Виена, където германецът има възможност за първи път да оглави световната ранглиста. Карлос Алкарас ще се завърне в австрийската столица за първи път от 2021 година, а Даниил Медведев и Флавио Коболи ще продължат битката си за класиране във Финалите на АТР в Торино.

Ето петте основни акцента от всеки от двата турнира според сайта на АТП.



Пет неща, които да следим в Базел



1. Джокович се завръща и преследва място в Торино

Джокович ще участва в Базел за първи път от 2011 година, когато вдигна трофея. Сърбинът спечели 102-ата си титла на ниво АТР по-рано този месец в Пекин и ще се опита да подобри шансовете си за участие във Финалите на АТР. В момента той е 11-и в класирането на живо за турнира в Торино. Първият му съперник ще бъде Юго Юмбер.

2. Вавринка казва сбогом

Вавринка ще сложи край на кариерата си тази седмица пред родна публика в Базел. 41-годишният швейцарец е достигал два пъти до полуфиналите на турнира — през 2006 и 2011 година, а освен това има още четири участия на четвъртфиналите. Според статистиката в АТР тура той има баланс от 17 победи и 17 поражения в надпреварата. Бившият номер 3 в света ще започне участието си срещу осмия поставен Иржи Лехечка.

3. Шелтън се стреми към силно завръщане

Бен Шелтън е първи поставен в Базел и ще опита да се реваншира за отпадането си в третия кръг на турнира в Шанхай. През миналия месец американецът достигна до първия си финал в турнирите от Големия шлем на US Open. Шелтън игра и във финала в Базел през 2024 година, а първият му съперник сега ще бъде бившият номер 2 в света и 14-кратен шампион в АТР тура Каспер Рууд.

4. Фис и Ходар продължават битката за Торино

Артюр Фис и Рафаел Ходар са сред претендентите за участие във Финалите на АТР, като в момента заемат съответно седмото и деветото място в класирането на живо за турнира. Вторият поставен Фис ще започне срещу Хуберт Хуркач, докато Ходар, който достигна до първия си финал на турнир от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, ще дебютира в Базел срещу Алехандро Табило.

5. Кравиц и Пюц са първи поставени при двойките

Германците Кевин Кравиц и Тим Пюц са водачи в схемата на двойки. Те заемат шестото място в класацията на живо при тандемите и ще се опитат да си осигурят трето участие във Финалите на АТП. Сред основните им конкуренти са вторите поставени Джулиан Кеш и Лойд Гласпул, които са десети в класацията на живо при двойките.



Пет неща, които да следим във Виена:



1. Зверев преследва първото място в света

Първият поставен Александър Зверев пристига във Виена с ясна цел. Ако достигне до четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 500, германецът ще стане номер 1 в света на 2 ноември. Шампионът от 2021 година ще започне участието си срещу представителя на следващото поколение Мартин Ландалусе.

2. Алкарас се завръща в австрийската столица

Карлос Алкарас ще играе във Виена за първи път от 2021 година. Негов съперник в първия кръг ще бъде Карен Хачанов, който наскоро достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ. Испанецът ще преследва четвъртия си трофей на ниво АТР за сезона. Подобен успех би му осигурил поне по четири титли в пет поредни години.

3. Медведев пристига след нова титла

Даниил Медведев ще участва във Виена след успешна защита на титлата си в Алмати. 30-годишният руснак заема петото място в класирането на живо за Финалите на АТР в Торино с 2670 точки и ще продължи преследването на място в заключителния турнир на сезона. Медведев е шампион във Виена от 2022 година, а първият му съперник сега ще бъде Даниел Мерида.

4. Коболи води групата на още претенденти за Торино

Битката за Финалите на АТР става все по-оспорвана, като във Виена Флавио Коболи, Франсис Тиафо и Алекс де Минор ще се опитат да постигнат силни резултати и да подобрят шансовете си за класиране. Коболи, който отпадна на полуфиналите в Брюксел, е шести в класирането на живо с 3640 точки. След него е осмият Тиафо с 3380 точки, а Де Минор заема десетата позиция с 3285 точки.

5. Хелиоваара и Патън гонят шестата си титла за 2026 година

Съвместните номер 1 в света при двойките Хари Хелиоваара и Хенри Патън са първи поставени във Виена. Шампионите от Уимбълдън ще преследват шестата си титла на ниво АТР за годината. На четвъртфиналите те могат да се изправят срещу наскоро спечелилите турнира в Шанхай представители на домакините Лукас Мидлер и Нийл Оберлайтнер.