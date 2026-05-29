Кабинетът ще обсъди промени в Надзорния съвет на НОИ

Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерският съвет на заседание от 10.00 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на Съвета за икономически анализи.

Министрите ще разгледат изменение на Устройствения правилник на областните администрации.

Проект на Разпореждане за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Информационно обслужване“ АД, „София Тех Парк“ АД и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е част от програмата на кабинета.