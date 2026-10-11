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Капризов и Хейгъл с хеттрикове в НХЛ, Вегас оглави класирането

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Спорт
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Минесота победи Флорида, Тампа Бей надви Айлендърс, а Мич Марнър донесе драматичен успех на Вегас срещу Лос Анджелс

Капризов и Хейгъл с хеттрикове в НХЛ, Вегас оглави класирането
Снимка: AP Photo
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Кирил Капризов и Брандън Хейгъл се отличиха с по три попадения в поредните срещи от Националната хокейна лига (НХЛ), а Вегас Голдън Найтс излезе начело в общото класиране след четвъртата си поредна победа. Минесота победи Флорида, Тампа Бей надви Айлендърс, а Мич Марнър донесе драматичен успех на Вегас срещу Лос Анджелис.

Капризов реализира седмия хеттрик в кариерата си и добави асистенция при успеха на Минесота Уайлд с 4:1 като гост на Флорида Пантърс. Мат Болди откри резултата още в 53-тата секунда, а единственото попадение за домакините отбеляза Матю Ткачък. Минесота събра седем точки и се изравни с Уинипег на второто място в Централната дивизия.

Брандън Хейгъл записа четвъртия си хеттрик в НХЛ при победата на Тампа Бей Лайтнинг с 5:3 над Ню Йорк Айлендърс. Последният му гол падна на празна врата минута и 44 секунди преди края. Тампа Бей вече има осем точки и дели лидерската позиция в Атлантическата дивизия с Отава и Бостън.

Бостън Брюинс също постигна убедителен успех, след като победи Филаделфия Флайърс с 5:1. Павел Заха, Фрейзър Минтън, Мейсън Лоурей, Марат Хуснутдинов и Кейси Мителщат се разписаха за победителите.

Вегас Голдън Найтс оглави класирането в НХЛ с десет точки, след като надви Лос Анджелис Кингс с 2:1 след продължение. Мич Марнър отбеляза победното попадение при числено превъзходство в 2:40-ата минута на допълнителното време. Тревър Конъли също се разписа, а Марк Стоун направи две асистенции. За Лос Анджелис точен беше Артьоми Панарин.

Торонто Мейпъл Лийфс спечели с 6:3 гостуването си на Колорадо Аваланч. Вилям Нюландер блесна с два гола и три асистенции, докато Остън Матюс добави две попадения и две голови подавания. За домакините Нейтън Маккинън реализира два гола, но Колорадо допусна първото си поражение за сезона.

В друга среща Едмънтън Ойлърс победи Сан Хосе Шаркс с 3:1. Матиас Екхолм, Василий Подколзин и Алекс Форментън отбелязаха за гостите, а Конър Макдейвид записа своята 13-а асистенция от началото на кампанията. Единственото попадение за Сан Хосе беше дело на Маклин Селебрини.

След изиграните двубои Вегас продължава да води в Западната конференция, докато Тампа Бей, Бостън и Отава си поделят първото място в Атлантическата дивизия.

#Брандън Хейгъл #Кирил Капризов #НХЛ 2026/2027 #Вегас Голдън Найтс

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