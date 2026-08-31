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Карлос Алкарас се завърна с убедителна победа на US Open

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Спорт
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Испанецът се справи с Роман Сафиулин в три сета в първия си мач на сингъл след четиримесечно отсъствие заради контузия

Карлос Алкарас се завърна с убедителна победа на US Open
Снимка: БГНЕС
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Карлос Алкарас се завърна по успешен начин на корта на сингъл след четиримесечно отсъствие. Световният №3 победи Роман Сафиулин с 6:4, 6:4, 6:4 в първия кръг на US Open и започна успешно защитата на титлата си в Ню Йорк.

23-годишният испанец не беше играл мач на сингъл от април заради контузия в китката. Той направи официалното си завръщане още през миналата седмица, когато участва заедно със Серина Уилямс в турнира на смесени двойки, но срещата със Сафиулин беше първият истински тест за физическото му състояние.

Алкарас излезе на корта с превръзка на дясната ръка и в началото видимо не поемаше максимален риск при сервис и форхенд. Постепенно обаче испанецът намери своя ритъм и в седмия гейм на първия сет стигна до ключов пробив, подпечатан с впечатляващ печеливш форхенд. Това се оказа достатъчно, за да затвори частта с 6:4.

Сафиулин, който беше победил Алкарас в два сета при първата им среща на Мастърса в Париж през 2023 година, успяваше да поставя фаворита под напрежение и получи своите възможности за пробив. Испанецът обаче демонстрира стабилност в решаващите моменти.

Алкарас отрази пет от шестте точки за пробив, пред които беше изправен в хода на двубоя, и запази контрола върху срещата. Вторият и третият сет също завършиха с по 6:4, а испанецът подпечата победата след два часа и 22 минути игра.

След срещата Алкарас не скри емоциите си от завръщането пред публиката в Ню Йорк.

"Бяха наистина трудни пет месеца за мен. Да мога отново да изляза на „Артър Аш“ и да се състезавам е специално. Не мисля, че можех да избера по-добър турнир за завръщането си от US Open“, заяви испанецът.

Той призна, че най-много му е липсвало усещането от състезателния тенис.

"Опитах се да се наслаждавам колкото е възможно повече. Липсваха ми публиката, енергията и състезанието. Липсваше ми всичко, така че съм наистина щастлив, че отново мога да играя“, добави Алкарас.

С успеха си испанецът вече има осем победи и нито една загуба в турнирите от Големия шлем през 2026 година. В началото на сезона той триумфира на Australian Open и по този начин завърши своя кариерен Голям шлем.

Във втория кръг на US Open Алкарас ще се изправи срещу Жайме Фария, който елиминира представителя на домакините Дженсън Бруксби.

#US Open 2026 #Роман Сафиулин #Карлос Алкарас

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