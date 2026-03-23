Късен гол спаси Страсбург срещу Нант

Страсбург спря серията си от три поредни равенства в Лига 1. Тимът спечели трудно при гостуването си на Нант след 3:2 в мач от 27-ия кръг.

Хоакин Паникели беше в основата на успеха. Аржентинецът вкара два гола и измести Мейсън Грийнууд от Олимпик Марсилия от първото място в листата на стрелците във френския елит.

Нант поведе още в 6-ата минута с точен изстрел на Демаин Асумани, но гостите изравниха в края на първото полувреме чрез Максимилиан Ойеделе. В 63-ата минута Матис Аблин върна преднината на Нант, но Страсбург можеше да разчита на звездата си Паникели и той отново доказа класата си. В 78-ата минута аржентинецът вкара за 2:2, а в добавеното време осигури трите точки на гостите.

След успеха Страсбург е осми в класирането с 40 точки актив, а Нант е в зоната на изпадащите - 17-и със 17.