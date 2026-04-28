Каспер Рууд оцеля в тричасова драма срещу Циципас, Рафаел Ходар продължава да изумява в Мадрид

Шампионът от 2025 година Каспер Рууд показа характер и класа, за да продължи защитата на титлата си на турнира от сериите "Мастърс“ 1000 в Мадрид. Норвежецът преодоля изключително тежко препятствие в лицето на Стефанос Циципас след успех с 6:7(4), 7:6(2), 7:6(3) в двубой, продължил близо три часа.

Срещата премина при почти пълно равенство, като първият сет бе решен след тайбрек в полза на гърка. Във втората част сценарият се повтори, но този път Рууд бе по-концентриран в решителните разигравания и изравни резултата.

Истинската драма настъпи в третия сет. Циципас проби за 3:2 и изглеждаше по-близо до победата, а при 5:3 стигна и до два мачбола на сервис на съперника. Рууд обаче показа здрави нерви, отрази критичните точки и постепенно се върна в мача. При 12-ата си възможност за пробив той успя да изравни за 5:5, а в последвалия тайбрек направи обрат от 1:3 до 7:3 точки, за да си осигури място на четвъртфиналите.

Там норвежецът очаква победителя от срещата между Франсиско Черундоло и Александър Блокс.

Впечатляващо представяне записа и младият испанец Рафаел Ходар. Тийнейджърът се наложи убедително над чеха Вит Копжива със 7:5, 6:0 и за първи път в кариерата си достигна до четвъртфинал на турнир от тази категория. След оспорван първи сет, Ходар напълно доминира във втория и не остави шансове на съперника си.

В следващия кръг испанецът ще има тежко предизвикателство срещу световния номер 1 Яник Синер.

Класиране за четвъртфиналите записа и Иржи Лехечка, който се справи с шестия поставен Лоренцо Музети с 6:3, 6:3. Чехът ще се изправи срещу французина Артюр Фис в битка за място на полуфиналите.