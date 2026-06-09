Казусът "Осемте джуджета": Прокуратурата е осъдена да плати 100 000 евро на Явор Златанов

За пръв път съдебен състав приема, че действията на прокуратурата по казуса „Осемте джуджета“, включително арестът и обвиненията срещу бизнесмена Явор Златанов, са били мотивирани от целта да се придобие имуществото му, съобщи lex.bg.

Това е посочено в решение на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да изплати на Златанов 100 000 евро обезщетение.

Съдът приема, че задържането и повдигнатите обвинения са били целенасочени към овладяване на неговия бизнес, пари и ценности, а не резултат от легитимно наказателно разследване.

Баща и син Златанови са имали спор за фирмата "Изамет 1991". През 2019 г. Илия Златанов търси помощ от бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

Преди 6 години бизнеменът разказа пред "Антикорупционния фонд", че вместо помощ Петров и хора от неговия кръг са присвоили фирмата, както и пари и злато на семейството на стойност над 4 млн. лева.