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Казусът "Осемте джуджета": Прокуратурата е осъдена да плати 100 000 евро на Явор Златанов

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Казусът "Осемте джуджета": Прокуратурата е осъдена да плати 100 000 евро на Явор Златанов
Снимка: БГНЕС/Архив
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За пръв път съдебен състав приема, че действията на прокуратурата по казуса „Осемте джуджета“, включително арестът и обвиненията срещу бизнесмена Явор Златанов, са били мотивирани от целта да се придобие имуществото му, съобщи lex.bg.

Това е посочено в решение на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да изплати на Златанов 100 000 евро обезщетение.

Съдът приема, че задържането и повдигнатите обвинения са били целенасочени към овладяване на неговия бизнес, пари и ценности, а не резултат от легитимно наказателно разследване.

Баща и син Златанови са имали спор за фирмата "Изамет 1991". През 2019 г. Илия Златанов търси помощ от бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

Преди 6 години бизнеменът разказа пред "Антикорупционния фонд", че вместо помощ Петров и хора от неговия кръг са присвоили фирмата, както и пари и злато на семейството на стойност над 4 млн. лева.

#Явор Златанов # обезщетение #Осемте джуджета

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