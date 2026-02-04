БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът с остров прехвърлянето на част от "Св. св. Кирик и Юлита" - ще навреди ли на достъпа

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов отговори на опасенията, че прехвърлянето 35 000 кв. м от остров "Св. св. Кирик и Юлита" към "Пристанищна инфраструктура" може да навреди на достъпа до острова. Според Караджов идеята на проекта е мястото да бъде облагородено, а достъпът улеснен. И отрече държавата да обслужва частен интерес.

Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка: "Още преди 15 години когато този остров се управлява от МТС, той е прехвърлен към МК, от тогава насам е станало пущинак. Няма възможност, никаква възможност законова МК да оправя кейови стени и да стопанисва подобни пространства. Решението, което вземаме е изцяло целесъобразно и е за публичната държавна собственост на държавата. Няма нищо общо, гарантирам ви с думата си, нищо общо с никакъв частен интерес. И не се предвижда в това решение да се отнема достъпа на никого."

