СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Преди Игрите в Милано и Кортина: Спортът в плена на политиката

Джанан Дурал
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Два дни остават до началото на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Игри, които официално ще минат под мотото "Това е твоята атмосфера". Но "спортсменска" ли е атмосферата в навечерието на най-големия спортен форум или сянката на геополитиката отново ще остави своята следа?

Не знаем кой и с колко медала ще триумфира, но едно знаем със сигурност - и тези Олимпийски игри няма да се разминат без политически скандали, които да хвърлят сянка върху спортните успехи. На фона на недоволството срещу командироването на агенти на противоречивата американска имиграционна служба за Олимпийските игри, италианският вътрешен министър припомни, че сътрудничеството в сферата на сигурността по време на спортните форуми не е нещо ново. Полицейски служители от над 50 държави, включително и от България, са участвали в охраната на най-големия спортен форум и преди.

Матео Пиантедоси, министър на вътрешните работи на Италия: "Американската имиграционна служба няма да извършва никаква дейност на наша територия. Гарантирането на обществения ред ще бъде задача на нашите правоохранителни органи. По време на Игрите в Милано и Кортина американските служители ще анализират и обменят информация с италианските власти."

Критики към Международния олимпийския комитет се появиха след частичното реабилитиране на руски и беларуски атлети - след началото на войната в Украйна двете държави официално нямат право да участват във форума. 20 спортисти обаче все пак ще бъдат в Милано и Кортина, макар и под неутрален флаг и без участие в Парада на нациите по време на церемонията по откриване в петък. Все по-усилено се говори, че е възможно Русия да бъде допусната на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис след две години.

Кристи Ковънтри, президент на МОК: "Ние сме спортна организация. Разбираме политиката и знаем, че не сме във вакуум. За нас обаче важен е спортът. Искаме той да бъде неутрална територия, място, където всеки атлет да може да се състезава свободно, без да бъде спиран по политически причини и без да плаща цена за действията на своето правителство."

Макар и само с четирима атлети, Иран също се готви да остави олимпийска следа, но присъствието на ирански официални лица в Милано след хилядите убити при протестите този месец, би предизвикало истинска буря.

Ще прехвърчат ли искри и на леда - светът очаква мачът по хокей между Съединените щати и Канада. Преди година двата отбора буквално хвърлиха ръкавиците и стигнаха до ръкопашен бой. Сега битката ще е между женските отбори на Канада и Съединените щати. Освен че пожела Канада за 51-ви щат, американският президент Доналд Тръмп поиска и Гренландия. А Дания също е сред съперниците на леда за американския отбор.

И все пак геополитиката е хвърляла далеч по-голяма сянка в миналото. Като знаковото домакинство на нацистка Германия през 1936 г., когато на фона на пропагандата за превъзходство на арийската раса, чернокожият американец Джеси Оуенс поставя абсолютен за времето си рекорд и печели 4 медала. Няма да видим и масов бойкот като от времето на Студената война, от какъвто бяха белязани игрите в Москва и Лос Анджелис през 80-те.

И докато всички се питат "ще има ли примирие по време на Олимпийските игри", анализатори следят и за числото четири: броят на дните след закриването на Игрите в Сочи, а по-късно и в Пекин, след които руският президент Владимир Путин нахлу на полуостров Крим, а десетилетие след това започна войната в Украйна.

