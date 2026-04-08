БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казусът „Сарафов“: Няма нужда Сарафов да бъде освобождаван, според закона неговите правомощия са прекратени, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд и да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това съобщи преди заседанието на кадровиците зам.- министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че ако прокурорската колегия не прояви активност по темата, Правосъдното министерство отново ще направи искане за освобождаването на Сарафов.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Има основания да се повдигне отново въпросът за нов изпълняващ функциите главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и г-н Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов изпълняващ функциите, който да упражнява всички правомощия на главния прокурор. Ако те не тълкуват решението на Конституционния съд по същия начин, по който го тълкуват всички останали, по който петимата членове на Конституционния съд допълнително разясниха как трябва да се тълкува законът, тъй като, въпреки че решението е прието единодушно, мнозинството от Конституционния съд явно е преценило, че е достатъчно да се каже, че законът не противоречи на Конституцията, а не и да се разяснява на юристите как да тълкуват закона. В този случай ще се наложи отново ние да направим искане.“

Тя направи коментар и след заседанието.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса към прокурорската колегия. Отговорът им беше, че са чели становище на Борислав Цеков, според когото решението на КС не обвързва Прокурорската колегия. Единствено прокурорска колегия е компетентна да прецени дали да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, защото разгласява факти от дисциплинарни производства, което според тях противоречи на закона. Господин Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона, има нужда прококуроска колегия да избере нов и. ф. гл. прокурор, нещо, което стана ясно днес, че нямат намерения да направи доброволно. Ние не смятаме, че нарушаваме закона обмислили сме го добре и смятаме, че след като нашето предложение за образуване на дисциплинарки производства базирани единствено на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, тъй като не разкриваме никаква тайна в рамките на предложенията за образуване на дисциплинарни производства.“

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона. Има нужда Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере нов и. ф. главен прокурор, нещо, което днес стана ясно, че няма намерение да направи доброволно, каза на брифинг пред медиите зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след заседанието на ПК на ВСС.

Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса за Сарафов. Отговорът им беше, че са чели становище на юриста Борислав Цеков, според когото вчерашното решение на Конституционния съд (по отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов бел. авт.) не обвързва Прокурорската колегия. Единствено тя е компетентна да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, каза още зам.-министър Радуловска.

Тя допълни, че според колегията Министерството на правосъдието не спазва закона с това, че разгласява факти по разследвания във връзка със Сарафов и и. д. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Руснова. След като нашето предложение за образуване на дисциплинарни производства е базирано на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, обясни зам.-министърът.

След решението на КС не само, че има основание да се повдигне отново въпросът за нов и. ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Сарафов ще освободи кабинета си, за да бъде избран нов и. ф., който ще изпълнява всички функции на главен прокурор, каза Радуловска преди началото на заседанието.

По нейните думи ако от колегията не разчетат решението на КС както го разчитат всички останали, и както и петимата членове на КС доразясниха как трябва да се тълкува законът, ще се наложи министерството отново да направи искане.

#казусът Сарафов #и.д. главен прокурор

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ