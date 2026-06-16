Кейти Боултър се оттегли от турнира в Нотингам заради контузия

Двукратната шампионка Кейти Боултър няма да защитава титлата си на турнира по тенис на трева в Нотингам. Британката се оттегли от надпреварата от категория WTA 250 заради травма в лявото коляно, съобщиха организаторите.

29-годишната тенисистка, поставена под номер 7 в основната схема, трябваше да започне участието си с двубой срещу своята сънародничка Хариет Дарт, получила „уайлд кард“ за турнира. Заради здравословния проблем обаче Боултър няма да излезе на корта, а мястото ѝ ще бъде заето от „щастлива губеща“ от квалификациите.

Британката е сред най-успешните състезателки в историята на турнира в Нотингам, след като триумфира последователно през 2023 и 2024 година. Именно затова отсъствието ѝ е сериозен удар за организаторите и местната публика.

В момента Боултър заема 56-ото място в световната ранглиста. Само преди седмица тя достигна до полуфиналите на турнира от сериите WTA 500 в Лондон, с което показа добра форма в навечерието на най-важната част от сезона на тревни кортове.

Основната цел пред британката остава пълното възстановяване преди началото на „Уимбълдън“. Третият за годината турнир от Големия шлем стартира на 29 юни, а Боултър се надява да бъде в оптимално физическо състояние за домакинския си турнир.