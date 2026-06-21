Кербер сложи край на кариера си

Анжелик Кербер сложи край на славната си кариера. Тенисистката направи това с победа с 6:3, 7:5 над сръбкинята Ана Иванович в демонстративен мач, който се игра на тревните кортове в Бад Хомбург.

"Считано от днес аз официално слагам край на кариерата си. Една глава приключва, започва друга", каза носителката на три титли от Големия шлем Кербер.

Мачът между двете бивши водачки в световната ранглиста се превърна в истинско шоу за зрителите на корта, а поздравителни съобщения към 38-годишната германка изпратиха легендите на тениса Роджър Федерер, Рафаел Надал, Андре Агаси и Щефи Граф. Сред зрителите пък бе Борис Бекер.