Кичка Будурова: Публиката ми дава сила – тя дава живот на моите песни

Повече от половин век след първата си поява на сцената обичаната българска певица Кичка Бодурова продължава да вълнува публиката със своята музика и неподправена емоция. В предаването "Денят започва" тя разказа за отговорността да останеш обичан толкова години, за най-важния момент в кариерата си, за песните, които и днес изпълнява с най-силно чувство, и за хората, които ѝ дават сили да продължава напред.

Кичка Бодурова ще се срещне със своята публика с два концерта – на 27 юли в Летния театър в Бургас и на 26 август във Варна. Освен музикалните вечери, певицата е подготвила и специална среща със своите почитатели.

"Всъщност тази година не е 50 години, а е 52. Аз се гордея с това, защото започнах току-що завършила гимназия и усещам как с всяка година наистина стресът е много голям, защото е много голяма отговорност да ти подари твоята публика още една година. Благодаря ви, благодаря!", каза Бодурова.

Преди концерта в Бургас изпълнителката ще се срещне лично със своите фенове:

"По настояване на моите фен-клубове аз реших да направим една среща. Това ще бъде на 26-и, в неделя, в 17:00 часа в Казиното на Бургас. Само вземете усмивката със себе си и заповядайте да се видим отблизо, да си поговорим по-човешки просто."

Тазгодишните концерти носят името "Неразказани истории", а според Бодурова публиката ще чуе не само любимите си песни, но и любопитни моменти от нейния творчески път:

"Винаги се старая да има нещо по-различно. Тази година нарекох концертите си "Неразказани истории". Искам да разкажа няколко неща. Аз чувствам моята публика много близко. Ние си говорим нормално, гледам да няма дистанция между нас. Даже и затова слизам много често долу. Но това, което искам да им разкажа, е просто интересни неща, които са се случили между мен и мои колеги, композитори, които те не знаят. Естествено, накрая ще пеем и танцуваме заедно до нашето море."

На въпрос кой момент определя като най-важен в своята кариера, певицата се връща към 1994 година и поканата за рецитал на "Златния Орфей":

"Аз обиколих много свят. Обаче, когато вече тръгнах за Америка, бях с чистата съвест, че аз, особено когато се влюбих в моя съпруг, разбрах, че моята кариера ще свърши, защото там е толкова далече. И всъщност най-важният момент в моята кариера в България беше, когато Хачо Бояджиев дойде и ме покани през 1994 година да направя рецитал на "Златния" Орфей". И тогава, когато видях, че песните ми свършиха и трябваше да пея една детска песничка, от топлината, с която бях посрещната, разбрах, че аз трябва да продължа кариерата си и мога да я продължа в България. И за това искам просто да благодаря на всички мои почитатели, които са до мен, които ме искат, защото наистина те дават живот на моите песни."

Сред песните, които и до днес изпълнява с най-силна емоция, Бодурова откроява две:

"Мисля, че те са две. Естествено, "Обичам те, майко България" – когато я пея, не мога да ви опиша какво чувствам. И другата песен е една народна песен, която аз обожавам и която не можах да изпълня дълго време, може би повече от две години. Накрая успях да събера сили. Това е "Що не ме ожениш, мале", която е за имигрантството, която показва имигрантите, че им липсва България, че им липсват родата, че им липсва кого да даряват на сватбата. Така че може би тези две песни наистина много ме вълнуват."

Певицата признава, че именно нейните почитатели са най-големият източник на вдъхновение:

"Сила ми дават моите фенове. Тези, които всеки божи ден постват по няколко пъти неща, мои песни, правят клипове, сега с IA и даже ме качиха и на мотор. Толкова се зарадвах, като се видях на мотор, защото аз всъщност не мога да карам и колело. Това беше моя сбъдната мечта. Така, че те ми дават сила. Аз нямам пиари, нямам екип, който да работи."

Кичка Будурова сподели и личен повод за радост:

"Искам да ви кажа нещо, което е много специално днес за мен. Моят съпруг има рожден ден. И аз ще бъда с много скъпи приятели, на които им благодаря, че намериха време да дойдат и празнуват с нас тази вечер."

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