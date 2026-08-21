БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува верните отговори на матурата по български...
Чете се за: 00:47 мин.
Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на...
Чете се за: 02:07 мин.
Опасно горещо и днес, и утре: Температурите достигат...
Чете се за: 02:12 мин.
За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява...
Чете се за: 05:05 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен...
Чете се за: 03:37 мин.
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кими Антонели зададе темпото в Зандвоорт преди спринтовата квалификация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Лидерът във Формула 1 изпревари Ландо Норис със само 0.121 секунди, а първите петима се събраха в рамките на по-малко от три десети

Кими Антонели зададе темпото в Зандвоорт преди спринтовата квалификация
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Лидерът в генералното класиране на Формула 1 Андреа Кими Антонели даде най-доброто време в първата и единствена свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия. Пилотът на Мерцедес завъртя най-бързата обиколка на пистата "Зандвоорт“, а малките разлики в челото обещават сериозна битка в предстоящата спринтова квалификация.

В началната част на сесията най-силно се представиха пилотите на Ферари. С гумите със средномека смес Шарл Льоклер оглави подреждането, но картината се промени в заключителните десет минути, когато отборите преминаха към меките гуми и започнаха своите квалификационни симулации.

Тогава Антонели показа скоростта на Мерцедес. Италианецът направи рекорден втори сектор и спря хронометрите на 1:12.949 минути, което се оказа достатъчно за първото място. Най-близо до него остана Ландо Норис с Макларън, който изостана само с 0.121 секунди.

Другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел завърши трети, само на четири хилядни зад Норис. Ферари също демонстрира сериозен потенциал, като Люис Хамилтън и Шарл Льоклер допълниха първата петица. Така разликата между Антонели и петия в класирането остана под три десети от секундата.

По-назад остана вторият Макларън на Оскар Пиастри, който се нареди шести с пасив от 0.659 секунди спрямо лидера.

Домашният любимец Макс Ферстапен не успя да покаже реалната си скорост. Четирикратният световен шампион прекара почти цялата тренировка с гумите със среднотвърда смес и не направи бърза обиколка в заключителната фаза. Пилотът на Ред Бул остана на 1.376 секунди от Антонели.

Любопитно представяне записаха и пилотите на Ауди. Тимът заложи на състезателна симулация със средномеките гуми, а Нико Хюлкенберг завърши седми, докато Габриел Бортолето се нареди девети.

След изключително оспорваната единствена тренировка вниманието вече се насочва към спринтовата квалификация в Зандвоорт, която започва в 17:30 часа българско време.

# Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
1
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
2
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата седмица
3
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
4
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.
5
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол...
Глоба и прекратяване на парти в столичен парк при липса на предварително заявление
6
Глоба и прекратяване на парти в столичен парк при липса на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
6
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...

Още от: Формула 1

Макс Верстапен иска да завърши кариерата си в Ред Бул и призна, че е обмислял оттегляне от Формула 1
Макс Верстапен иска да завърши кариерата си в Ред Бул и призна, че е обмислял оттегляне от Формула 1
Макс Верстапен сложи край на спекулациите и остава в Ред Бул до 2030 година Макс Верстапен сложи край на спекулациите и остава в Ред Бул до 2030 година
Чете се за: 02:15 мин.
Верстапен остава в Ред Бул до 2030 година Верстапен остава в Ред Бул до 2030 година
Чете се за: 01:52 мин.
Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола" Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола"
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
15204
Чете се за: 03:30 мин.
Макс Верстапен и Ландо Норис засипаха Кими Антонели с похвали: Италианецът е най-впечатляващият пилот през сезона Макс Верстапен и Ландо Норис засипаха Кими Антонели с похвали: Италианецът е най-впечатляващият пилот през сезона
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е намалена до 91,4%
Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на 5-и блок на...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опасно горещо и днес, и утре: Температурите достигат 40° през...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Разбиха схема за изнудване: Двама младежи заплашвали хора с оръжия...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нов пожар избухна в землището на сливенското село Градец, огънят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността заради...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ