Кими Антонели зададе темпото в Зандвоорт преди спринтовата квалификация

Лидерът в генералното класиране на Формула 1 Андреа Кими Антонели даде най-доброто време в първата и единствена свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия. Пилотът на Мерцедес завъртя най-бързата обиколка на пистата "Зандвоорт“, а малките разлики в челото обещават сериозна битка в предстоящата спринтова квалификация.

В началната част на сесията най-силно се представиха пилотите на Ферари. С гумите със средномека смес Шарл Льоклер оглави подреждането, но картината се промени в заключителните десет минути, когато отборите преминаха към меките гуми и започнаха своите квалификационни симулации.

Тогава Антонели показа скоростта на Мерцедес. Италианецът направи рекорден втори сектор и спря хронометрите на 1:12.949 минути, което се оказа достатъчно за първото място. Най-близо до него остана Ландо Норис с Макларън, който изостана само с 0.121 секунди.

Другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел завърши трети, само на четири хилядни зад Норис. Ферари също демонстрира сериозен потенциал, като Люис Хамилтън и Шарл Льоклер допълниха първата петица. Така разликата между Антонели и петия в класирането остана под три десети от секундата.

По-назад остана вторият Макларън на Оскар Пиастри, който се нареди шести с пасив от 0.659 секунди спрямо лидера.

Домашният любимец Макс Ферстапен не успя да покаже реалната си скорост. Четирикратният световен шампион прекара почти цялата тренировка с гумите със среднотвърда смес и не направи бърза обиколка в заключителната фаза. Пилотът на Ред Бул остана на 1.376 секунди от Антонели.

Любопитно представяне записаха и пилотите на Ауди. Тимът заложи на състезателна симулация със средномеките гуми, а Нико Хюлкенберг завърши седми, докато Габриел Бортолето се нареди девети.

След изключително оспорваната единствена тренировка вниманието вече се насочва към спринтовата квалификация в Зандвоорт, която започва в 17:30 часа българско време.