Киву: Арсенал спечели заслужено, готови сме да се борим

Третата поредна загуба на Интер в основната фаза на Шампионската лига постави тима в трудна позиция, в стремежа му да продължи в директно към осминафиналите, прескачайки прейофите в турнира. Интер отстъпи като домакин на Арсенал с 1:3 във вторник вечер.

„Никога не съм се притеснявал. Знаехме, че пътят в Шампионската лига ще бъде труден“, заяви старши треньорът на Интер Кристиан Киву, цитиран от агенция ДПА.

Румънецът и неговият отбор са готови да се борят за класирането си напред в турнира.

„Не знаем дали ще е достатъчно, но сме готови да играем плейофите, ако е необходимо. Арсенал заслужаваше да спечели тази вечер, защото се възползва от шансовете си и беше по-силен от нас“, призна Киву след двубоя в Милано.