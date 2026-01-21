БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Киву: Арсенал спечели заслужено, готови сме да се борим

Чете се за: 00:57 мин.
Европейски футбол
Снощи, отборът на румънския наставник, Интер, загуби срещу Арсенал с 1:3.

Третата поредна загуба на Интер в основната фаза на Шампионската лига постави тима в трудна позиция, в стремежа му да продължи в директно към осминафиналите, прескачайки прейофите в турнира. Интер отстъпи като домакин на Арсенал с 1:3 във вторник вечер.

„Никога не съм се притеснявал. Знаехме, че пътят в Шампионската лига ще бъде труден“, заяви старши треньорът на Интер Кристиан Киву, цитиран от агенция ДПА.

Румънецът и неговият отбор са готови да се борят за класирането си напред в турнира.

„Не знаем дали ще е достатъчно, но сме готови да играем плейофите, ако е необходимо. Арсенал заслужаваше да спечели тази вечер, защото се възползва от шансовете си и беше по-силен от нас“, призна Киву след двубоя в Милано.

