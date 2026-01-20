БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арсенал си тръгна с три точки от Милано

Станко Димов от Станко Димов
Европейски футбол
Габриел Жезус се отличи с две попадения за лондончани.

Габриел Жезус
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Арсенал победи с 3:1 като гост Интер в зрелищен двубой от седмия кръг на Шампионската лига. Габриел Жезус откри резултата още в 11-ата минута, Петър Сучич изравни бързо в 18-ата, а бразилецът отново даде аванс на „артилеристите“ с втория си гол в срещата. Крайният резултат оформи Виктор Гьокереш в 84-ата минута.

Арсенал продължава да води в класирането, докато Интер заема девета позиция. И двата отбора остават сред основните кандидати за място в топ 8, което осигурява директно класиране за елиминационната фаза на турнира.

Мачът започна на високи обороти и с открита игра от двата тима. Арсенал създаде напрежение още в първите секунди, когато серия от удари в наказателното поле на „нерадзурите“ бяха блокирани от защитата. Малко по-късно опасно центриране отдясно премина на метър пред голлинията, но Жезус бе спрян от Аканджи.

По-активната игра на тима на Микел Артета даде резултат в 11-ата минута. След продължително разиграване и поредна слабост в защитата на Интер, Юриен Тимбер опита удар, но топката попадна у Габриел Жезус, който отблизо я насочи в мрежата на Ян Зомер за 0:1.

Домакините реагираха и изнесоха играта по-напред, а в 18-ата минута успяха да изравнят. Лаутаро Мартинес изведе Маркюс Тюрам, последваха блокиран удар и опит на Барела, но Петър Сучич се ориентира най-добре и с техничен шут от границата на наказателното поле порази горния ляв ъгъл на вратата на Давид Рая за 1:1.

Ентусиазмът на Интер обаче бе бързо охладен. След малко повече от половин час игра Арсенал се възползва от статично положение – високо центриране стигна до Тросар, който върна с глава към голлинията, а Габриел Жезус отблизо реализира второто си попадение в мача за 1:2. В самия край на срещата Гьокереш се разписа за 1:3 с точен удар и сложи точка на спора.

Успехът беторина Арсенал на лидерската позиция в Шампионската лига с пълен актив от 21 точки. В следващия кръг лондончани ще приемат у дома Алмати. Интер, след три поредни загуби, ще гостува в Дортмунд на Борусия.

