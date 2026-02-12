Класически съперничества в Лига „А“ при жребия за Лигата на нациите

Няколко класически съперничества с много история събра жребият в турнира на УЕФА Лига на нациите за сезон 2026/27, който беше теглен днес. В Лига „А“ – където са най-силните отбори според ранглистата, се паднаха Франция и Италия в група 1, Германия и Нидерландия в група 2, както и финалистите от последното Европейско първенство Испания и Англия в група 3. Четвъртата група пък е оглавявана от актуалния победител в Лигата на нациите Португалия, като там са още Дания, сензацията Норвегия и трудния за побеждаване отбор на Уелс.

В Лига „С“ е отборът на България, който получи в група С/4 Исландия, Естония и ще очаква Малта или Люксембург, които играят бараж. Люксембург беше пак с България в предишното издание на турнира, завърши на последно място в групата тогава, но не беше с най-лош актив от последните четири състава и не изпадна директно, а получи шанс да запази мястото си с плейоф. Малтийците пък идват като 2-и от група D2, където бяха изпреварени от Молдова.

Малта ще бъде домакин на 26-и март, а срещата-реванш във Великото херцогство е на 31-и март. Победителят попада в групата на България, а загубилият ще слезе в Лига D.

Мачовете във всички групи на четирите лиги ще се играят от 24-26 септември до 15-17 ноември на разменено гостуване. Точните дати и часове ще станат ясни утре (13-и февруари).

Първите два отбора в групите в Лига „А“ отиват на четвъртфинали за определяне на победителя в турнира. Домакинът на финалния турнир ще стане ясен след определянето и на полуфиналистите. В долните лиги победителите печелят промоция за по-високото ниво, а заелите 2-о място играят баражи за запазване на позициите си. Последните отбори изпадат по-надолу. Четвъртфиналите в Лига „А“, както и баражите за място, ще се играят през пролетта на 2027-а година.

Жребий за турнира на УЕФА Лига на нациите – сезон 2026/2027:

Лига „А“:

Група А/1: Франция, Италия, Белгия, Турция

Група А/2: Германия, Нидерландия, Сърбия, Гърция

Група А/3: Испания, Хърватия, Англия, Чехия

Група А/4: Португалия, Дания, Норвегия, Уелс

Лига „В“:

Група В/1: Шотландия, Швейцария, Словения, Република Северна Македония

Група В/2: Унгария, Украйна, Грузия, Северна Ирландия

Група В/3: Република Ирландия, Израел, Австрия, Косово

Група В/4: Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Швеция

Лига „С“:

Група С/1: Албания, Финландия, Беларус, Сан Марино

Група С/2: Черна гора, Армения, Кипър, победител от Латвия – Гибралтар

Група С/3: Казахстан, Словакия, Фарьорски острови, Молдова

Група С/4: Исландия, България, Естония, победител от Малта – Люксембург

Лига „D“:

Група D/1: загубил от Латвия – Гибралтар, загубил от Малта- Люксембург, Андора

Група D/2: Литва, Азербайджан, Лихтенщайн