"Климатът - горещата истина": По-скъпо паркиране срещу по-чист въздух – това ли е цената на промяната в София?

По-скъпо паркиране срещу по-чист въздух – това ли е цената на промяната в София? Плановете за разширяване и поскъпване на синята и зелената зона предизвикаха напрежение. Докато реформата е стопирана от Административния съд в София - общината прави опити да обясни аргументите си, а гражданите искат алтернатива. Какви са зелените практики, свързани с транспорта в други европейски столици и има ли работещ модел?

Транспортен хаос, задръствания и мръсен въздух – проблеми, с които от години свързваме София. За да решат проблема от Столичната община предложиха промяна.

Виктор Чаушев, зам.-кмет на София по транспорт: "Тази реформа е обвързана с точен план, процедура, обвързана с нормативен акт, чрез която ЦГМ предоставя средства от тези зони за инвестиции в инфраструктури - за кални точки, за паркинги, за тротоари, за улично осветление, за улици и тази сума няма да е малка. По наши изчисления става въпрос за между 50 - 60 млн. лева на година."

Реформата предвижда цената в синя зона да се увеличи от 2 лева на 2 евро на час, а в зелена – от 1 лев на 1 евро. Дали ще стане факт зависи от съда. От общината са оптимисти.

Виктор Чаушев, зам.-кмет на София по транспорт: "Не можеше ли първо да се направят буферните паркинги, така че хората да оставят автомобилите си спокойно и след това да се вдигат цените?" Виктор Чаушев, зам.-кмет на София по транспорт: "Един буферен паркинг струва между 10 и 20 млн. лева, според вас може ли за една година общината да изгради 20 паркинга."

Към момента общината планира изграждането на 9 буферни паркинга с между 2500 и 3000 места, чрез публично-частно партньорство. Те ще бъдат разположени в близост до метро и ключови точки в града. Предстои и анализ защо част от съществуващите паркинги са препълнени, а други остават празни.

Мярка, която вече дава ефект върху качеството на въздуха, са нискоемисионните зони, въведени преди повече от две години и разширявани поетапно – практика, прилагана и в други европейски столици.

Надежда Бобчева, зам.-кмет на София по екология: "В Лондон се използва т.нар. congestion charge - плащаш, за да влезеш в самата зона и колегите знам, че прилагат една схема scrapped scheme, означава да предадеш своя замърсяващ автомобил на общината, срещу което по желание или получаваш ваучер за нов автомобил, който да има по-ниски емисии или годишни карти за използване за градския транспорт. И ние имаме подобни дебати по темата, но още сме в много ранна фаза, за да оповестим решение."

Въпреки това ограниченията за замърсяващи автомобили не решават проблема с трафика. В Будапеща, например, фокусът е върху задържането на автомобилите извън центъра чрез буферни паркинги, бърз градски транспорт и развита велосипедна инфраструктура.

Ада Амон, началник на Агенцията по климата към община Будапеща: "Най-лесният и екологичният вариант е велосипедният транспорт. Затова общината реши да запази и разшири наличните велоалеи и да даде предимство на градския транспорт. Затова велосипедите и автобусите са отделени от основния транспорт."

От Столичната община признават, че велосипедната инфраструктура в София все още изостава, а подобряването на градския транспорт е сред приоритетите.

"От порядъка на 150 трамвая, които ще бъдат поръчани, има избрани изпълнители за доставка на 75 тролейбуса, 50 електробуса и отделно още една поръчка, която ще бъде пусната за 200 автобуса. По този начин ще решим проблема с автопарка."

Според началника на Агенцията по климата към общината в Будапеща ключът към успешните транспортни политики е те да бъдат ясно обяснени и да отчитат нуждите и на хората без автомобили.

Ада Амон, началник на Агенцията по климата към община Будапеща: "Въпреки че 1,7 млн. души са регистрирани в Будапеща, в обикновен ден 3 млн. хора използват града, затова трябва да се създава и управлява инфраструктура за толкова хора. Това, което се опитваме да направим е да държим колите извън града, да накараме хората да се преместят в самия град и да го използват като такъв, а не като място за туристи, да плащат данъци тук и да намалим пространството за коли."

В Будапеща обаче таксите за паркиране в центъра остават сравнително ниски – до 1,56 евро на час.