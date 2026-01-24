БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Кой ще ни представи на сцената на "Евровизия 2026" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Галерия
Запази

Старт на първия етап от националната селекция на БНТ за избор на български изпълнител и песен

Кой ще ни представи на сцената на "Евровизия 2026" (СНИМКИ)
Слушай новината

Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева - VICTORIA са гост звезди в първия етап от националната селекция на БНТ за избор на български изпълнител и песен, които ще представят България в конкурса "Евровизия 2026".

Водещи на специалната музикална шоу-програма по БНТ 1 са Боряна Граматикова и Георги Любенов, а Владимира Илиева ще показва на зрителите емоциите зад кулисите на бляскавата сцена.

През 2026 г. във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#избор на българска песен #"Евровизия 2026" #евровизия

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
3
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев
4
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по...
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
5
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си...
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
6
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Галерия

Президентът Илияна Йотова изпрати Румен Радев (СНИМКИ)
Президентът Илияна Йотова изпрати Румен Радев (СНИМКИ)
Откриха нова площадка за третиране на отпадъци край Созопол (СНИМКИ) Откриха нова площадка за третиране на отпадъци край Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО) Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Северно сияние озари небето над Аляска (СНИМКИ и ВИДЕО) Северно сияние озари небето над Аляска (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ) Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
На Бабинден в Царево (СНИМКИ) На Бабинден в Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Политическа интрига - коментари и догатки за бъдещия проект на Румен Радев
Политическа интрига - коментари и догатки за бъдещия проект на...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение
Чете се за: 15:00 мин.
Общество
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
Чете се за: 02:25 мин.
САЩ и Канада
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"? Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Без пробив в Абу Даби - руски удари в Украйна оставиха 1,2 милиона...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ