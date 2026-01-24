Кой ще ни представи на сцената на "Евровизия 2026" (СНИМКИ)

Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева - VICTORIA са гост звезди в първия етап от националната селекция на БНТ за избор на български изпълнител и песен, които ще представят България в конкурса "Евровизия 2026".

Водещи на специалната музикална шоу-програма по БНТ 1 са Боряна Граматикова и Георги Любенов, а Владимира Илиева ще показва на зрителите емоциите зад кулисите на бляскавата сцена.

През 2026 г. във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ