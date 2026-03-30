Косово и още няколко държави ще изпратят свои войски в Газа в рамките на Съвета за мир

Косово одобри изпращането на военен контингент в рамките на Международните стабилизиращи сили в Газа.

Няколко държави, сред които Индонезия, Мароко, Казахстан и Албания, вече се ангажираха да изпратят войски към международните стабилизационни сили, за да поддържат мира и да подпомогнат преходна администрация в Газа под ръководството на „Съвета за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Прищина се присъединява към инициативата в отговор на покана от Съединените щати през декември. Правителството на Косово не посочва числеността на своя контингент.

Повече от 680 палестинци са загинали при действия на израелската армия след влизането в сила на примирието с „Хамас“ през ноември. Общият брой на палестинските жертви от началото на конфликта през октомври 2023 г. е над 72 хиляди.