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Кристиан Киву: Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си

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Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
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Имаме определени ценности, разбираме определени неща и ги прилагаме на терена, каза още треньорът на Интер след класиката в Шампионската лига.

Кристиан Киву
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът Кристиан Киву смята, че Интер бяха „най-добрата версия на себе си“ при победата с 3:0 в Шампионската лига срещу Фейенорд във вторник, но „постоянството е това, което носи резултати“, подчерта още той по време на пресконференцията.

„Нерадзурите“ бяха под натиск в Ротердам и трябваше да отговорят след загубата си с 1:3 от Милан в Дерби дела Мадонина в събота. И със сигурност беше така, тъй като те доминираха срещу отбора на Фейенорд, който победи Комо с 3:2 и има впечатляващо силен домакински рекорд.
Ян Бисек, Франческо Пио Еспозито и Пьотр Зелински бяха точни в Ротердам, а още едно попадение на Пио Еспозито беше отменено, заради сантиметрова засада след пас на Федерико Димарко.
Забележително е, че Интер е критикуван за лошото си начало на мачовете и от август насам не е отбелязвал гол в първите осем минути. Но сега се случи и „нерадзурите“ записаха втора победа в Шампионската лига, която увеличава актива им на 6 точки и те заемат 14-о място.

Имаме определени ценности, разбираме определени неща и ги прилагаме на терена“, каза Киву пред Sky Sport Italia веднага след мача.

Това не означава, че не сме се представили добре досега през този сезон. Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си. Сега това проработи с организация, интензивност и всичко необходимо за силно представяне на стадион, на който не е лесно да се играе.“

Какво имаше предвид треньорът, когато каза, че отборът е разбрал определени неща в анализа преди срещата?

Винаги обсъждаме всеки мач, независимо дали е минал добре или зле, опитваме се да поправим грешките и да надградим силните си страни. Понякога се получава по-добре от други, може би разбираме какво не върви толкова добре“, каза Киву.

Светът на Интер, собствениците на клубовете, феновете, всички ние сме едно. И сме наясно с ценностите на клуба ни. Трябват ни футболисти, които на първо място искат да издигнат клуба. А за хората в състава днес това никога не е било под съмнение“.

Друг повтарящ се проблем досега през сезона е липсата на постоянство през всичките 90 минути, но тази вечер те винаги сякаш контролираха играта.

„Постоянството е това, което носи резултати, дава ти самочувствие и вяра в това, което правиш, това е, което търсим в този момент. Този мач ни дава голям тласък на увереност в това, което градим, така че знаем, че футболът може да те отведе по някои странни пътища, но трябва да можеш да реагираш и да се върнеш на правилния път“, заключи треньорът на Интер.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Кристиан Киву #ФК Интер

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