Кристиан Киву: Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си

Старши треньорът Кристиан Киву смята, че Интер бяха „най-добрата версия на себе си“ при победата с 3:0 в Шампионската лига срещу Фейенорд във вторник, но „постоянството е това, което носи резултати“, подчерта още той по време на пресконференцията.

„Нерадзурите“ бяха под натиск в Ротердам и трябваше да отговорят след загубата си с 1:3 от Милан в Дерби дела Мадонина в събота. И със сигурност беше така, тъй като те доминираха срещу отбора на Фейенорд, който победи Комо с 3:2 и има впечатляващо силен домакински рекорд.

Ян Бисек, Франческо Пио Еспозито и Пьотр Зелински бяха точни в Ротердам, а още едно попадение на Пио Еспозито беше отменено, заради сантиметрова засада след пас на Федерико Димарко.

Забележително е, че Интер е критикуван за лошото си начало на мачовете и от август насам не е отбелязвал гол в първите осем минути. Но сега се случи и „нерадзурите“ записаха втора победа в Шампионската лига, която увеличава актива им на 6 точки и те заемат 14-о място.

„Имаме определени ценности, разбираме определени неща и ги прилагаме на терена“, каза Киву пред Sky Sport Italia веднага след мача.

„Това не означава, че не сме се представили добре досега през този сезон. Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си. Сега това проработи с организация, интензивност и всичко необходимо за силно представяне на стадион, на който не е лесно да се играе.“

Какво имаше предвид треньорът, когато каза, че отборът е разбрал определени неща в анализа преди срещата?

„Винаги обсъждаме всеки мач, независимо дали е минал добре или зле, опитваме се да поправим грешките и да надградим силните си страни. Понякога се получава по-добре от други, може би разбираме какво не върви толкова добре“, каза Киву.

„Светът на Интер, собствениците на клубовете, феновете, всички ние сме едно. И сме наясно с ценностите на клуба ни. Трябват ни футболисти, които на първо място искат да издигнат клуба. А за хората в състава днес това никога не е било под съмнение“.

Друг повтарящ се проблем досега през сезона е липсата на постоянство през всичките 90 минути, но тази вечер те винаги сякаш контролираха играта.