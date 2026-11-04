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Интер се съвзе след загубата от Милан и разби Фейенорд в Ротердам

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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„Нерадзурите“ решиха до голяма степен изхода на срещата още преди почивката.

Интер
Снимка: БГНЕС
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Интер записа убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Фейенорд в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Нерадзурите“ реагираха по най-добрия начин след загубата от Милан в градското дерби, като решиха до голяма степен изхода на срещата още преди почивката.

Ян Бисек даде аванс на италианския шампион още в 8-ата минута с точен удар от границата на наказателното поле. В 34-тата минута Франческо Пио Еспозито удвои преднината на гостите, след като се оказа на правилното място и отблизо прати топката във вратата след блокиран изстрел на Джед Спенс.

Интер продължи да контролира събитията и след почивката, а в 54-тата минута Пьотър Жиелински сложи точка на спора. Полският национал напредна с топката и с прецизен удар от границата на наказателното поле оформи крайното 3:0.

Фейенорд опита да стигне до почетно попадение, но не успя да преодолее Хосеп Мартинес. Така Интер записа втора поредна победа в Шампионската лига и събра шест точки, с които заема 14-ото място в класирането. Нидерландският тим остава с три пункта на 30-ата позиция след второто си поредно поражение в турнира.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Фейенорд #Интер

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