Интер се съвзе след загубата от Милан и разби Фейенорд в Ротердам

Интер записа убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Фейенорд в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Нерадзурите“ реагираха по най-добрия начин след загубата от Милан в градското дерби, като решиха до голяма степен изхода на срещата още преди почивката.

Ян Бисек даде аванс на италианския шампион още в 8-ата минута с точен удар от границата на наказателното поле. В 34-тата минута Франческо Пио Еспозито удвои преднината на гостите, след като се оказа на правилното място и отблизо прати топката във вратата след блокиран изстрел на Джед Спенс.

Интер продължи да контролира събитията и след почивката, а в 54-тата минута Пьотър Жиелински сложи точка на спора. Полският национал напредна с топката и с прецизен удар от границата на наказателното поле оформи крайното 3:0.

Фейенорд опита да стигне до почетно попадение, но не успя да преодолее Хосеп Мартинес. Така Интер записа втора поредна победа в Шампионската лига и събра шест точки, с които заема 14-ото място в класирането. Нидерландският тим остава с три пункта на 30-ата позиция след второто си поредно поражение в турнира.