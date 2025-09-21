Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при успех на Ал-Насър

Ал-Насър победи Ал Рияд с 5:1 в мач от 3-ия кръг на Саудитската професионална лига. Кристиано Роналдо се отличи с два гола.

Домакините откриха резултата в Рияд още в 6-ата минута. Жоао Феликс засече прострелно подаване по земя във вратарското поле на Кингсли Коман.

След половин час игра Коман удвои преднината на тима си. Французинът проби в наказателното поле и завърши с плътен удар.

Три минути по-късно Феликс изведе Роналдо сам срещу вратаря и португалецът записа името си сред голмайсторите с шут по земя в далечния ъгъл.

В предпоследната минута от редовното време на първата част гол на Феликс бе отменен от ВАР заради нарушение на Садио Мане. Въпреки това португалецът се разписа след почивката с изстрел от воле.

В ответната атака Мамаду Сила намали изоставането на тима си, като засече с глава центриране на резервата Теди Оку.

Роналдо оформи крайния резултат от непосредствена близост в 76-ата минута, след подаване на Коман.

Ал-Насър оглавява класирането с пълен актив от 9 пункта. Ал Рияд заема 13-ата позиция в подреждането с 3 точки.