Кристиано Роналдо се разписа при шампионатна победа на Ал-Насър

Ал-Насър победи Ал Хазем с 2:0 в мач от 6-ия кръг на Саудитската професионална лига. Звездата на победителите Кристиано Роналдо отбеляза втория гол.

Гостите бяха по-активни в Бурайда и заслужено поведоха в резултата в 25-ата минута. Жоао Феликс засече с глава центриране в наказателното поле на Айман Яхия.

До почивката футболистите в жълто можеха да имат и по-убедителна преднина, но изстрел на Анжело се отби от лявата греда, преди да излезе в удар от аут.

След почивката възпитаниците на Жорже Жезуш продължиха да контролират играта. Кристиано Роналдо подпечата успеха на тима си в 88-ата минута. Нападателят стреля от движение след подаване в пеналтерията на резервата Уесли.

مراوغة مميزة من ماني

وهدف رونالدو الحاسم للقاء ️#الحزم_النصر pic.twitter.com/snQWg5jqjV — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 25, 2025

Ал-Насър оглавява класирането с пълен актив от 18 точки. Ал Хазем остава на 14-ото място в подреждането с 5 пункта.