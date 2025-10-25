Кристиано Роналдо се разписа при шампионатна победа на Ал-Насър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Португалецът отбеляза нов гол за лидера в класирането на Саудитската професионална лига.

Кристиано Роналдо Ал-Насър
Снимка: БТА
Слушай новината

Ал-Насър победи Ал Хазем с 2:0 в мач от 6-ия кръг на Саудитската професионална лига. Звездата на победителите Кристиано Роналдо отбеляза втория гол.

Гостите бяха по-активни в Бурайда и заслужено поведоха в резултата в 25-ата минута. Жоао Феликс засече с глава центриране в наказателното поле на Айман Яхия.

До почивката футболистите в жълто можеха да имат и по-убедителна преднина, но изстрел на Анжело се отби от лявата греда, преди да излезе в удар от аут.

След почивката възпитаниците на Жорже Жезуш продължиха да контролират играта. Кристиано Роналдо подпечата успеха на тима си в 88-ата минута. Нападателят стреля от движение след подаване в пеналтерията на резервата Уесли.

Ал-Насър оглавява класирането с пълен актив от 18 точки. Ал Хазем остава на 14-ото място в подреждането с 5 пункта.

