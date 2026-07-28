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КуПС чака загубилия от двойката Левски – Университатя Крайова

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Финландският шампион отпадна от Шампионската лига и може да бъде следващият съперник на "сините“ в Лига Европа

КуПС чака загубилия от двойката Левски – Университатя Крайова
Снимка: БГНЕС
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Финландският КуПС може да се изправи срещу Левски в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако българският шампион отпадне от Университатя Крайова.

Тимът от Куопио приключи участието си в квалификациите на Шампионската лига, след като загуби с 0:2 от азербайджанския Сабах в реванша от втория предварителен кръг. Въпреки поражението, тимът на Валдас Дамбраускас продължи напред с общ резултат 3:2.

След отпадането си от най-престижния европейски клубен турнир КуПС се прехвърля в Лига Европа, където ще срещне загубилия от сблъсъка между Левски и Университатя Крайова.

„Сините“ имат аванс от 1:0 след първата среща на стадион "Георги Аспарухов“, а реваншът в Румъния ще определи дали тимът ще продължи в квалификациите на Шампионската лига или ще се насочи към Лига Европа.

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#КуПС #ФК Университатя Крайова #ПФК Левски София

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