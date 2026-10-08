Леон Драйзайтел дирижира голово шоу на Едмънтън, Овечкин и Кросби останаха без попадения в НХЛ

Леон Драйзайтел изигра впечатляващ мач с четири асистенции и поведе Едмънтън Ойлърс към категорична победа с 5:2 при гостуването на Анахайм Дъкс в Националната хокейна лига (НХЛ). Канадският тим осъществи пълен обрат, след като реализира всичките си пет попадения във втората третина.

С успеха Едмънтън записа третата си победа в първите четири срещи от сезона, като демонстрира изключителна резултатност – 22 отбелязани гола в тези двубои.

В основата на впечатляващото представяне беше Драйзайтел, който се отличи с четири голови подавания. Еван Бушар също изигра силен мач, завършвайки с две попадения и една асистенция, докато капитанът Конър Макдейвид добави гол и две асистенции.

Бушар вече има шест попадения и оглавява класацията на голмайсторите в НХЛ, докато Макдейвид е лидер по асистенции с девет и по общ брой точки – 12.

За победителите се разписаха още Каспери Капанен и Василий Подколзин, а вратарят Девън Леви допринесе за успеха с 29 спасявания.

Анахайм успя да реализира две попадения чрез Бекет Сенеки, който беше точен и в двата случая при числено предимство. Лео Карлсон се отчете с две асистенции, но това не беше достатъчно за домакините, чиято серия от две поредни победи приключи. Вратарят Лукаш Достал отрази 17 удара в първите две третини.

Уинипег Джетс постигна трети пореден успех, след като се наложи с 3:2 над Колорадо Аваланш пред собствена публика.

Големият герой за домакините беше Кайл Конър, който отбеляза два гола, включително победното попадение само минута преди края на редовното време.

Коул Перфети също се разписа за канадския състав, докато Марк Шайфел и Дилан Самберг допринесоха с по две асистенции. Вратарят Стюърт Скинър направи 32 спасявания и имаше важна роля за успеха.

За Колорадо точни бяха Джейдън Шварц и Фьодор Свечков, но техните попадения не успяха да предотвратят първото поражение на отбора през сезона.

Уинипег продължава да се представя стабилно, като е спечелил точки във всичките си четири срещи до момента.

В друг от интересните двубои на вечерта Вашингтон Кепитълс победи Питсбърг Пенгуинс с 5:3 в първото си домакинство за сезона.

Срещата привлече внимание и заради поредното противопоставяне между две от най-големите легенди в историята на НХЛ – Александър Овечкин и Сидни Кросби.

Това беше 76-ият им сблъсък в редовния сезон и общо 101-вият, ако бъдат включени и мачовете от плейофите. Въпреки очакванията нито 41-годишният Овечкин, нито 39-годишният Кросби успяха да се разпишат.

Двубоят имаше и допълнително значение за руския нападател, който изигра първата си среща, след като обяви, че настоящият сезон ще бъде последният му в НХЛ.

Том Уилсън беше сред основните фигури за Вашингтон, след като реализира едно попадение и направи две асистенции.

Пиер-Люк Дюбоа добави гол и асистенция, а Антони Бовилие, Алекс Тък и Райън Ленард също намериха мрежата за домакините.

За Питсбърг се разписаха Брайън Ръст, който се завърна след контузия, Томи Новак и Ник Робъртсън. Въпреки усилията им „пингвините“ допуснаха втора поредна загуба.

Така вечерта в НХЛ предложи зрелищен обрат на Едмънтън, драматичен успех на Уинипег и нова глава в легендарното съперничество между Овечкин и Кросби, което постепенно се приближава към своя финал.



