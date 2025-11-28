Лиа Каратанчева приключи участието си в Анталия

Лиа Каратанчева приключи участието си на турнира на клей в Анталия с награден фонд от 30 000 щатски долара.

Българската тенисистка претърпя поражения и на сингъл, и на двойки. В надпреварата по единично третата в схемата Каратанчева бе надиграна на четвъртфиналите от чехкинята Юлие Струплова с 4:6, 1:6, след като допусна изоставане от по 0:4 гейма в началото и на двата сета.

Малко по-късно през деня Лиа Каратанчева и нейната сестра Алекса Каратанчева отстъпиха с 0:6, 1:6 пред американката Елизабет Коулман и германката Джина Мари Дитман също във фазата на четвъртфиналите.