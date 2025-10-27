БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Литва се закани - ще сваля контрабандните балони, идващи от Беларус

Емилия Запартова
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Вилнюс обвини Лукашенко, че не е спрял тази практика

литва закани сваля контрабандните балони идващи беларус
Премиерът на Литва обяви, че страната ѝ ще започне да сваля контрабандни балони, пресичащи границата от Беларус.

Международното летище във Вилнюс временно преустанови работата си за няколко часа на 26 - 27 октомври заради няколко балона, летящи в посока към аерогарата.

Това се случва за четвърти път тази седмица.

Според литовските власти, балоните се изпращат от контрабандисти, за нелегален пренос на цигари от Беларус в ЕС.

Вилнюс обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, че не е спрял тази практика.

Литва затвори граничните пунктове с Беларус за неопределено време, а Минск го окачестви като провокация.

Инга Ругиниене, министър-председател на Литва: Министерството на отбраната ще предприеме действия и от днес, вчера имаше пробни разузнавателни операции, но от днес армията ще предприеме всички необходими мерки, включително сваляне на балони. Така, че те ще започнат да правят това. По този начин ние отново изпращаме сигнал, че сме готови да предприемем дори най-тежките действия, когато въздушното ни пространство бъде нарушено.

#контрабандни балони #беларус #Литва

