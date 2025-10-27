Литва се закани - ще сваля контрабандните балони, идващи от Беларус

Премиерът на Литва обяви, че страната ѝ ще започне да сваля контрабандни балони, пресичащи границата от Беларус.

Международното летище във Вилнюс временно преустанови работата си за няколко часа на 26 - 27 октомври заради няколко балона, летящи в посока към аерогарата.

Това се случва за четвърти път тази седмица.

Според литовските власти, балоните се изпращат от контрабандисти, за нелегален пренос на цигари от Беларус в ЕС.

Вилнюс обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, че не е спрял тази практика.

Литва затвори граничните пунктове с Беларус за неопределено време, а Минск го окачестви като провокация.