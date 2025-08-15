Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут

Ливърпул победи Борнемут с 4:2 в първия мач от сезона във Висшата лига. Мърсисайдци поведоха с два гола, гостите изравниха, но нови два гола след 88-ата минута донесоха трите точки на шампиона на Англия.

Двубоят на стадион "Анфилд" започна с минута мълчание в памет на Диого Жота и неговия брат Андре Силва, които загинаха в автомобилна катастрофа това лято.

Мърсисайдци откриха резултата в 37-ата минута. Лятното попълнение Юго Екитикe преодоля Маркос Сенеси с доза късмет и с помощта на рикошет. Французинът проби в наказателното поле и прати топката в далечния ъгъл с удар по земя.

След почивката възпитаниците на Арне Слот удвоиха преднината си. Юго Екетике подаде към Коди Гакпо, който също се разписа с шут по земя в далечния ъгъл.

"Черешките" намалиха изоставането си в 64-ата минута. Антоан Семеньо завърши скоростна контраатака, като стреля от движение след подаване в пеналтерията на Дейвид Брукс.

Футболистите на Ареола възобновиха равенството в 76-ата минута. Антоан Семеньо покачи головата си сметка, като премина 2/3 от терена на пробив и завърши атаката с плътен изстрел.

Шампионите обаче имаха последната дума в сблъсъка. Резервата Федерико Киеза отбеляза първия си гол в елита на Англия, шест минути след като се появи в игра. Италианецът стреля от воле след слабо изчистване на топката от страна на Бафоде Диаките.

В добавеното време на мача Мохамед Салах проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл, за да оформи крайния резултат.

Ливърпул оглавява класирането с актив от 3 пункта. Борнемут заема последното 20-о място без точки на сметката си.