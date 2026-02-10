БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лийдс навакса пасив от два гола и спечели точка в гостуването на Челси

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българският национал Илия Груев игра цял мач.

Лийдс Илия Груев Жоао Педро Челси
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата между Челси и Лийдс от 26-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 2:2. Българският национал Илия Груев игра цял мач за новака в елита.

Столичаните откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон в 24-ата минута. Коул Палмър изведе Жоао Педро сам срещу вратаря и бразилецът копна топката на Карл Дарлоу.

След почивката "сините" удвоиха преднината си с първия си точен шут за втората част. Яка Бийол изблъска с две ръце Жоао Педро и лондончани получиха дузпа. Коул Палмър се разписа от бялата точка.

Възпитаниците на Даниел Фарке също получиха дузпа в 65-ата минута, когато Мойзес Кайседо фаулира Джейдън Богъл. Лукас Нмека бе точен от бялата точка.

В 72-ата минута йоркшърци се възползваха от разбъркване в противниковото наказателно поле и възобновиха равенството. Изравнителният гол бе дело на резервата Ноа Окафор.

Челси остава на 5-ата позиция в подреждането с 44 пункта. Лийдс заема 16-ото място в класирането с актив 30 точки.

В останалите мачове, играни по същото време, Борнемут спечели гостуването си на Евертън с 2:1 след обрат, а Нюкасъл победи като гост на Тотнъм също с 2:1.

#Висша лига 2026/27 #Илия Груев #Лийдс #Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
2
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
3
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
4
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Футбол

Христо Янев: Трябва да останем здраво стъпили на земята
Христо Янев: Трябва да останем здраво стъпили на земята
ЦСКА матира ЦСКА 1948 по пътя към Топ 4 за Купата ЦСКА матира ЦСКА 1948 по пътя към Топ 4 за Купата
Чете се за: 04:57 мин.
Отново смениха часа на пловдивското дерби между Ботев и Локомотив Отново смениха часа на пловдивското дерби между Ботев и Локомотив
Чете се за: 00:22 мин.
Купа на България: ЦСКА - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Купа на България: ЦСКА - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Съдийската комисия към Българския футболен съюз се защити от нападките Съдийската комисия към Българския футболен съюз се защити от нападките
Чете се за: 06:47 мин.
Дейвид Пастор: Искрено се извинявам за постъпката си Дейвид Пастор: Искрено се извинявам за постъпката си
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица" Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР) Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Защо междуселищните автобуси не са достъпни за хора с увреждания Защо междуселищните автобуси не са достъпни за хора с увреждания
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Дете се оплака, че е нападното - оказа се, че е излъгало за побоя
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Стратегията за отбрана: Превръща ли се ЕС в по-самостоятелна и...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
"Дигитални казина": В Калифорния започна знаково дело...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Украински състезател излезе с каска, изобразяваща лица на загинали...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ