Лийдс навакса пасив от два гола и спечели точка в гостуването на Челси

Срещата между Челси и Лийдс от 26-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 2:2. Българският национал Илия Груев игра цял мач за новака в елита.

Столичаните откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон в 24-ата минута. Коул Палмър изведе Жоао Педро сам срещу вратаря и бразилецът копна топката на Карл Дарлоу.

След почивката "сините" удвоиха преднината си с първия си точен шут за втората част. Яка Бийол изблъска с две ръце Жоао Педро и лондончани получиха дузпа. Коул Палмър се разписа от бялата точка.

Възпитаниците на Даниел Фарке също получиха дузпа в 65-ата минута, когато Мойзес Кайседо фаулира Джейдън Богъл. Лукас Нмека бе точен от бялата точка.

В 72-ата минута йоркшърци се възползваха от разбъркване в противниковото наказателно поле и възобновиха равенството. Изравнителният гол бе дело на резервата Ноа Окафор.

Челси остава на 5-ата позиция в подреждането с 44 пункта. Лийдс заема 16-ото място в класирането с актив 30 точки.

В останалите мачове, играни по същото време, Борнемут спечели гостуването си на Евертън с 2:1 след обрат, а Нюкасъл победи като гост на Тотнъм също с 2:1.