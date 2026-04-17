Локомотив Авиа зове феновете за подкрепа преди решаващия сблъсък с Нефтохимик

Пловдивчани излизат в пети мач за място на финала срещу Левски след равенство 2:2 в серията
Волейболният Локомотив Авиа отправи емоционален призив към своите привърженици преди решаващия пети полуфинален двубой срещу Нефтохимик 2010 в мъжкото първенство.
Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 18 април от 19:00 часа в залата на Пловдивския университет, като победителят ще си осигури място на финала срещу Левски. До момента серията е напълно равностойна - 2:2 победи, като и двата тима защитиха домакинствата си.
От клуба използваха социалните мрежи, за да мобилизират "черно-бялата“ общност преди решителната среща, подчертавайки значението на подкрепата от трибуните.
"Време е за характер, за страст и за ‘черно-бяла’ подкрепа. Точно сега отборът има нужда от всеки един от вас – от гласа ви, от енергията ви, от онази искра, която превръща залата ни в непревземаема крепост“, написаха от Локомотив.
Пловдивчани ще преследват второ поредно участие във финалната серия, след като през миналия сезон достигнаха до битката за титлата, но отстъпиха именно на Левски.