Локомотив Авиа зове феновете за подкрепа преди решаващия сблъсък с Нефтохимик

Волейболният Локомотив Авиа отправи емоционален призив към своите привърженици преди решаващия пети полуфинален двубой срещу Нефтохимик 2010 в мъжкото първенство.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 18 април от 19:00 часа в залата на Пловдивския университет, като победителят ще си осигури място на финала срещу Левски. До момента серията е напълно равностойна - 2:2 победи, като и двата тима защитиха домакинствата си.

От клуба използваха социалните мрежи, за да мобилизират "черно-бялата“ общност преди решителната среща, подчертавайки значението на подкрепата от трибуните.

"Време е за характер, за страст и за ‘черно-бяла’ подкрепа. Точно сега отборът има нужда от всеки един от вас – от гласа ви, от енергията ви, от онази искра, която превръща залата ни в непревземаема крепост“, написаха от Локомотив.

Пловдивчани ще преследват второ поредно участие във финалната серия, след като през миналия сезон достигнаха до битката за титлата, но отстъпиха именно на Левски.