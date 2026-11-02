Локомотив Пд приема Нефтчи Баку в турнира ФИБА Къп, срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3

Локомотив Пловдив е домакин в следващия си мач от ФИБА Къп. Българският тим приема отбора на Нефтчи Баку на 4 ноември (сряда) от 19:00 ч. в търсене на трети успех на европейската сцена.

Срещата ще се проведе в Пловдив, в зала „Сила“ и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3. Съперникът от Азербайджан заема последното шесто място.

Седмица по-късно пловдивчани отново са домакини, когато приемат латвийския ВЕФ Рига, от когото инкасираха загуба в група Н.

До момента в турнира Локомотив Пловдив записа две победи у дома (срещу румънския Орадя и швейцарския Фрийбург Олимпик) и две загуби при гостуванията си на ВЕФ Рига и лидера в групата Миконос (Гърция).

Локомотив заема четвъртата позиция в подреждането до момента.

Гледайте Локомотив Пловдив - Нефтчи на 4 ноември (сряда) от 19:00 ч. само по БНТ 3!