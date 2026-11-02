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КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви намаления в кампанията „Черен петък“

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В месеца на „Черния петък“ Комисията за защита на потребителите напомня, че законът предвижда глоби до 50 000 евро на търговец за установени нелоялни търговски практики и между 400 и 4000 евро за всеки отделен случай на доказани фалшиви намаления.

КЗП извършва засилени проверки на онлайн магазини и търговци, предлагащи техника, дрехи, обувки и други стоки в кампанията „Черен петък“, като следи дали обявените намаления са реални, дали информацията за цените е коректна и дали потребителите не са подвеждани да купуват чрез заблуждаващи внушения за икономическата изгода от покупката. Инспекторите съпоставят предишната и намалената цена, периода на промоциите и съответствието на рекламите с условията на промоциите.

КЗП обръща внимание, че спрямо недобросъвестните търговци, които повишават цените на стоките си преди промоционална кампания, а впоследствие ги представят като значително намалени, потребителите могат да подават сигнали в КЗП. За да има ефект от разглеждането на жалбата до КЗП, е препоръчително да бъдат предоставени точни данни за онлайн магазина, конкретния продукт, обявената оферта и снимки на екрана, показващи ясно цените, рекламните послания и условията на промоцията.

Ежегодно след „Черния петък“ жалбите в Комисията се увеличават драстично вследствие на предоверяване на потребителите на ненадеждни онлайн търговци. Комисията предупреждава и че всяка година се появяват множество фалшиви онлайн магазини, които веднага след „Черния петък“ биват закривани, за да се заличат следите от злоупотребите и стоките да не могат да бъдат върнати. По тези казуси КЗП работи съвместно с органите на реда и други институции.

Комисията препоръчва да се прави информиран избор, както следва:

  • да не се пристъпва към импулсивно пазаруване, само заради „голямата отстъпка“;
  • да се сравняват предложенията на различни онлайн магазини;
  • покупката да се предшества от внимателно запознаване с условията и доставката;
  • да се следи посочен ли е надежден начин за връщане на покупката – адрес, телефон и др., които са реални, а не от типа 0987 654 321;
  • да се проверява дали допълнителните разходи са включени в обявената крайна цена;
  • да се спазва правото на отказ от договора в 14-дневен срок при покупки от разстояние.
#черен петък #КЗП #глоби

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