Везенков поведе Олимпиакос към разгром в Гърция

Александър Везенков си свърши работата и остави Олимпиакос на перфектния път в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници не оставиха шансове на Перистери след 91:62 в среща от петия кръг, изиграна в "Шунел Арена".

Преди началото на мача Везенков получи своята награда за място в Идеалната петица на миналия сезон в местното първенство, а наградени по същата причина бяха още Никола Милутинов и Еван Фурние, който стана MVP на сезона и финалите в Гърция. Награди получиха още Йоргос Барцокас за Най-добър треньор през 2025/2026 и Никос Плотас за Най-добър млад играч, като те бяха връчени от един от президентите на клуба - Панайотис Ангелопулос.

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Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и не пропусна да оправдае доверието, гласувано му от Йоргос Барцокас. Българският национал се превърна в топреализатор и бе близо до дабъл-дбъл. Крилото финишира с 21 точки, 7 борби и 1 открадната топка за 24 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 от средна дистанция, 3/6 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сред титулярите попадна и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър. Американецът с български паспорт имаше своите моменти и помогна за успеха на "червено-белите", като бе близо до прехвърляне на двуцифрената бариера. Гардът завърши с 8 точки, 2 борби и 4 асистенции за 16 минути в игра. При стрелбата си той бе 1/2 от близко разстояние, 1/2 отвъд дъгата и 3/4 от наказателната линия.

Тимът от Пирея продължава да се радва на пълен актив от началото на сезона в шампионата на южната ни съседка и вече има пет победи на сметката си. На 8 ноември (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Маруси.

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Домакините си осигуриха водачеството още на старта и се доближаваха до двуцифрената разлика, която бе 7 точки в края на дебютната част. „Червено-белите“ не се забавиха с тази цел и авансът им прехвърли двуцифрените изражения през втория период, за да се приберат в съблекалнята при 48:30. През второто полувреме тимът от Пирея продължи да доминира без особени проблеми и до края улесни своята задача.

Омирос Недзипоглу наниза 16 точки за действащите шампиони на Евролигата и Гърция. Кори Джоузев приключи с 12.

Костас Пападакис бе над всички за Перистери с 12 точки.